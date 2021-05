La química, inmunóloga y viróloga del CSIC, Margarita del Val ha estado en el programa especial de De pe a pa de RNE en Feria internacional de turismo (Fitur). Durante la actual crisis sanitaria es una de las voces a las que siempre recurrimos para informarnos. Y hoy nos vuelve a ilustrar, concretamente, con el tema de la vacunación.

"La vacunación tiene un efecto entre los mayores de 70 años, pero de ahí hacia abajo no" Pepa Fernández le ha preguntado sobre las vacunas y si estas son la que nos harán estar en una mejor situación: "No nos podemos confiar de la vacunación. Todavía no se está detectando que tenga un efecto. La vacunación tiene un efecto entre los mayores de 70 años, pero de ahí hacia abajo no. Todos nos debemos portar lo mejor posible. También los vacunados ya que no sabemos en qué medida pueden ser contagiosos. Han pasado solo diez días desde que se ha levantado el estado de alarma". Estamos ante una situación en la que los ciudadanos debemos mantenernos alerta: "La intervención temprana es muy importante. Esto no ha acabado, en cuanto detectemos que vuelve a subir hay que poner medidas. Porque en cuanto se empiece a notar hay que reaccionar rapidamente. No confiarnos en los vacunados, que solo se nota le efecto en los muy mayores", ha recalcado la viróloga ante los micrófonos de RNE.

¿Qué efectos sufre el virus con el calor? Tras comenzar esta nueva etapa de vacunación en los españoles se ha notado un cambio de chip, pero la pandemia sigue. ¿Qué efectos sufre el virus con el calor?: "La respuesta es que no disminuye su virulencia, pero durante el verano nosotros nos distanciamos más porque hace bueno. No es como en invierno o primavera. Los interiores siguen sin estar preparados. Los interiores mal ventilados son un sitio de máximo contacto", ha confesado la viróloga. Tras estas decalraciones, Margarita del Val ha lanzado algunas recomendaciones: "Con buena protección, en el exterior, manteniendo distancia pues tendríamos que poder evitar que el virus contagiase. El virus no deja de contagiar con el calor pero al distanciarnos más, el virus contagia menos. En España no tenemos inmunidad. Todavía este virus no va a ser estacional. Hay que ventilar y hacer actividades al aire libre no confiándonos del todo".

Un cambio en la mentalidad Tras conocer qué es vivir una pandemia las personas han sufrido cambios en su estado anímico. Y hemos podido observar y valorar las cosas que son realmente importantes: Como el desarrollo de las vacunas, el dinero, la investigación: "Esto de que es una labor de largo recorrido, lo que menos se improvisa es formar a la gente, si no tenemos flexibilidad en la gestión la gente se nos va". "Si la gente se va porque no les podemos renovar el contrato, si no hay inversión para ellos, vamos mal. Flexibilidad para cambair con agilidad. Se justifica todo, pero necesitamos eso. Tenemos todas esas vacunas porque teníamos cuatro modelos animales, porque teníamos estudios previos, toda esa investigación básica que no sabes cuándo va a ser útil, manifiesta todo ese valor y se aplica", ha asegurado a Pepa Fernández. Ante la atenta mirada de los visitantes de Fitur Ha proseguido esta entrevista sobre el futuro y la efectividad de las vacunas: "Desde todos los ámbitos cosas que se habían investigado antes han sido útiles. No hay investigación inútil, toda tiene su utilidad".

Las primeras opiniones respecto a la vacuna Con la aparición de las vacunas también aparecieron las primeras reticencias de alguna parte de la población. Margarita del Val ha narrado su opinión al respecto: "Cuando hicieron los primeros anuncios, yo tenía temor que solo fuesen eficaces ante los síntomas mas leves o moderados. Las vacunas pueden funcionar en un grupo de edad, o en determinados órganos. Por eso dije: no nos vamos a alegrar demasiado pronto. También protegen de las muertes, pero no son milagros. A quien está protegiendo cada vacuna es a toda aquella persona que se vacuna. Pero los que no se vacunan, no están protegidos. Las vacunas no son milagros, pero son buenísimas y seguras", ha afirmado la científica.

Los negacionistas Que hay personas que no se quieren vacunar ante la incertidumbre del qué pasará después, es una realidad: "Hay gente que neceista más seguridad, y que levante la mano quien no ha tenido miedo, inseguridad, depresión, ansiedad y cada uno lo combate como puede. Por eso hay gente que se cree los bulos, porque se tienen que creer algo. En las residencias se infectan, sí, pero es que ni se enteran, por suerte y eso es fantástico. La gente que tiene dudas de las vacunas que deje salir el miedo y que deje entrar la tranquilidad de que están funcionando". Y, por otra parte, está el sector de la población que todavía niega la existencia del virus: "Tal y como está de exentindo el virus y se va a quedar con nosotros, quien no se vacune está exponiendose a coger el virus. Una mala alimentación en los jovenes puede estar detrás de algunos efectos. Incluso quien piense que tiene un sistema inmunitario muy fuerte, no le enfrentaría a una infección".

La diferencia entre las vacunas y los antivirales Nuestra compañera Pepa Fernández le ha preguntado por qué no hemos dado con un medicamento efectivo para combatir esta enfermedad: "Para los virus pequeñitos son mas efectivos los antivirales. Como tienen pocos genes y pocas proteínas es más díficil encontrarlas. Es lo contrario que sucede con la malaria. Los antivirales suelen tardar años en encontrarse. Y los antivirales son para los que no hemos encontrado vacunas, como el sida o el de la hepatitis B. Siempre es mejor prevenir que es el caso de las vacunas, que curar que son los antivirales", ha explicado la química.