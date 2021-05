Piedad tiene 61 años y había pasado la COVID-19 hacía cuatro meses cuando le pusieron la vacuna. Para personas de su edad, está indicado que no reciban una dosis hasta que no se cumplan los seis meses desde la infección, que es lo que se estima que dura como mínimo la inmunidad natural del coronavirus.

"Se lo dije a las personas que me atendieron y me dijeron que sí, que me la ponían", cuenta a un equipo de TVE. ¿Qué pasa entonces? Como ella, muchos tienen dudas sobre si deben ponerse una o dos dosis, o sobre cuánto tiempo tiene que pasar desde la infección hasta la vacuna.

Si se pone antes de tiempo, la dosis es igualmente válida El vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga-Llop, explica que, en el supuesto de que "por error" se administre la vacuna a una persona que ha pasado la enfermedad antes de que hayan pasado seis meses, "esa dosis se considerará válida". Para evitar este tipo de deslices en la estrategia acordada por los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en centros de vacunación como el recién estrenado en el Camp Nou aseguran que llevan un control de los datos. "El sistema está preparado para que si lo han pasado, los detecte y no les deje coger la cita", señala Noelia López Smith, administrativa del centro. Contagiados después de vacunarse: "Que nadie baje la guardia" SOFÍA SOLER

¿Una o dos dosis? Otra de las dudas entre la población es si quienes ya han pasado la COVID-19 deben recibir una o dos dosis. Para ellos, la Comisión de Salud Pública contempla diferentes escenarios posibles en el documento de Estrategia de Vacunación. Así, en menores de 65 años que han pasado el virus se pone una sola dosis que, lo ideal, es que se administre pasados 6 meses. Del mismo modo, si una persona se contagia de COVID-19 después de haber recibido ya una primera dosis de la vacuna, se le administrará el segundo pinchazo pasado medio año. En cambio, a las personas mayores de 65 años siempre se ponen dos dosis sin esperar seis meses. Las vacunas para los que ya han pasado el virus actúan como refuerzo y disparan en ellos el número de anticuerpos. "Tienen un elevado número de anticuerpos, superiores a las personas que se vacunaron con dos dosis", señala Moraga-Llop. 05.55 min 24 horas - Cámara, inmunóloga: "La mejor vacuna es la que se pone" - Escuchar ahora

No se les vacunará con Janssen En cualquier caso, para inmunizar a estas personas, siempre se utilizarán las vacunas de Pfizer, Moderna o AstraZeneca, dependiendo de cuál les corresponda por grupo de edad. Se excluye así el antídoto de Janssen, que solo necesita un pinchazo y que se ha destinado para mayores de 70 años y colectivos con más dificultades para acudir a puestos de vacunación como personas sin hogar, trabajadores del mar, cooperantes y personas dependientes o encamadas. El Ministerio de Sanidad no recomienda que se realicen pruebas serológicas o virológicas antes de recibir la vacuna para saber si hemos pasado la enfermedad. Es decir, esto solo aplicará para personas que hayan sido diagnosticadas en su momento, independientemente de si pasaron la infección con síntomas o sin síntomas. No obstante, "se debe posponer la vacunación de las personas con síntomas sospechosos de COVID-19 o con COVID-19 confirmada recientemente por laboratorio hasta que haya finalizado el período de aislamiento", advierte la última actualización de la estrategia. "De igual manera, se debe posponer la vacunación de las personas en cuarentena (por ser contactos de un caso confirmado) hasta que finalice la misma". Solo el 0,12 % de los vacunados contra la COVID-19 han notificado efectos secundarios y son en su mayoría leves