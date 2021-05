COVID España | Varias comunidades autónomas activan ya la vacunación de los menores de 50 años

08:44

El Gobierno de Perú ha anunciado que no vacunará a los integrantes de la selección nacional de fútbol antes de la Copa América y que si se desea hacerlo con las dosis de Sinovac que ofrece la Conmebol tendrá que ser en otro lugar, porque ese laboratorio no tiene autorización en el país. "Lo que no podemos hacer es romper las reglas", ha dicho el ministro de Salud, Óscar Ugarte, en la emisora RPP Noticias según recoge Efe.