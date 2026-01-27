El País Vasco administra por error vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés, aunque sin "efectos adversos"

La sanidad vasca ha administrado por error vacunas hexavalentes caducadas a 253 personas, la mayoría bebés. Sin embargo, esta situación no ha provocado "ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso", según informa en un comunicado el Gobierno autonómico.

"Todos y cada uno de los casos están perfectamente identificados y se está contactando con las familias para informarles de manera directa y ofrecer las indicaciones necesarias", añaden desde la Dirección de Salud Pública, que traslada un mensaje de "tranquilidad".

El Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE) ha recomendado, tras estudiar lo ocurrido, administrar una nueva dosis de la vacuna "para asegurar la máxima protección". Los centros sanitarios han comenzado ya hoy a contactar a las familias para una nueva cita.

La vacuna hexavalente se administra para prevenir la difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y la Haemophilus influenzae tipo B. La Dirección de Salud Pública ha consultado el caso con las autoridades, con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y el CAVE, además de con el fabricante.