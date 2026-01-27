La transmisión endémica del sarampión vuelve a España, según la Organización Mundial de la Salud

El Ministerio dirigido por Mónica García ha confirmado que ha recibido la notificación oficial del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), organismo de expertos independientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que comunica que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España.

Según señala el comunicado del Ministerio de Sanidad, este organismo, junto con el Instituto de Salud Carlos III, trabaja en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola, para adaptarlo a la situación actual. En 2024 se confirmaron 227 casos de sarampión en España y en 2025 la cifra aumentó a 397, con un alto porcentaje de personas no vacunadas y otro vinculado a casos importados, principalmente de Marruecos y Rumanía.

Durante 2024, se registraron 30 brotes en 12 comunidades autónomas, en general de pequeño tamaño y duración limitada. Uno de ellos, vinculado a una población infantil con baja cobertura vacunal, causó 52 casos y se mantuvo activo durante tres meses.

Además de España, otros cinco países han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido.

El sarampión, en Europa y el mundo En total, el sarampión presenta una circulación persistente en 13 países de la región. Entre ellos, Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida. La caída en la cobertura de vacunación dispara los casos de sarampión en Europa La situación en países de nuestro entorno muestra un aumento generalizado de casos y brotes de sarampión. La circulación de la enfermedad durante los últimos meses en diferentes países ha ralentizado el camino hacia su eliminación enfermedad a nivel global, reestableciéndose la circulación endémica en más países. La Región de las Américas, que había logrado eliminar la enfermedad en todos sus países, también perdió la certificación en 2025 debido al resurgimiento de brotes. Viales de la triple vírica, vacuna contra el sarampión EFE/EPA/ANNIE RICE