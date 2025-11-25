Un robot mejorará la estancia de niños y niñas en la unidad pediátrica del Hospital Universitario de Álava
- SAAKI acompañará a los más pequeños en la unidad de Pediatría del Hospital de Vitoria-Gasteiz
- El proyecto ha sido fruto de la colaboración entre el Instituto Bioaraba y la Fundación Vital
La robótica, cada vez más presente en nuestras vidas, llega de una forma muy especial a Euskadi. Un robot acompañará a los más pequeños en el Hospital de Txagorritxu de Vitoria. El objetivo de este proyecto es que los menores de edad de entre 3 y 14 años, que permanezcan hospitalizados más de 3 días, puedan tener una mejor experiencia gracias a la interacción con este robot al que han bautizado como SAAKI.
SAAKI - modelo Unitree Robotics G1 EDU - está dotado con inteligencia artificial y sensores 3D. "Permitirá desarrollar nuevas formas de acompañamiento emocional, de apoyo educativo y de entretenimiento para pacientes de Pediatría, aliviando la ansiedad que con frecuencia acompaña las estancias hospitalarias", reza la web del Gobierno Vasco.
Supervisado siempre por humanos, se prevé que comience a usarse entre diciembre y enero. SAAKI reforzará la unidad pediátrica del Hospital Universitario de Álava (HUA), conocido popularmente como Txagorritxu, donde se le podrá ver bailar - ya lo hizo en su presentación - o conversar con los niños, interesándose por sus aficiones y haciendo más llevadera su estancia hospitalaria.
Robótica social
“Con SAAKI, damos un paso adelante en la investigación aplicada, explorando cómo la robótica social puede mejorar la experiencia hospitalaria de las y de los pacientes pediátricos. Este proyecto nos permite generar conocimiento, evaluar impacto emocional y abrir nuevas líneas de trabajo en humanización asistencial desde una perspectiva científica y multidisciplinar”, aseguró Juan Fernández, coordinador de Innovación de Bioaraba y encargado de presentar al robot en sociedad.