Un robot mejorará la estancia de niños y niñas en la unidad pediátrica del Hospital Universitario de Álava

La robótica, cada vez más presente en nuestras vidas, llega de una forma muy especial a Euskadi. Un robot acompañará a los más pequeños en el Hospital de Txagorritxu de Vitoria. El objetivo de este proyecto es que los menores de edad de entre 3 y 14 años, que permanezcan hospitalizados más de 3 días, puedan tener una mejor experiencia gracias a la interacción con este robot al que han bautizado como SAAKI.

SAAKI - modelo Unitree Robotics G1 EDU - está dotado con inteligencia artificial y sensores 3D. "Permitirá desarrollar nuevas formas de acompañamiento emocional, de apoyo educativo y de entretenimiento para pacientes de Pediatría, aliviando la ansiedad que con frecuencia acompaña las estancias hospitalarias", reza la web del Gobierno Vasco.

Supervisado siempre por humanos, se prevé que comience a usarse entre diciembre y enero. SAAKI reforzará la unidad pediátrica del Hospital Universitario de Álava (HUA), conocido popularmente como Txagorritxu, donde se le podrá ver bailar - ya lo hizo en su presentación - o conversar con los niños, interesándose por sus aficiones y haciendo más llevadera su estancia hospitalaria.