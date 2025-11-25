Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Un robot mejorará la estancia de niños y niñas en la unidad pediátrica del Hospital Universitario de Álava

  • SAAKI acompañará a los más pequeños en la unidad de Pediatría del Hospital de Vitoria-Gasteiz
  • El proyecto ha sido fruto de la colaboración entre el Instituto Bioaraba y la Fundación Vital
Para todos los públicos Osakidetza incorpora un robot para mejorar la experiencia de los niños hospitalizados en el hospital de Txagorritxu
Osakidetza presenta un robot que mejorará la estancia de niños hospitalizados en Txagorritxu
David Fernández

La robótica, cada vez más presente en nuestras vidas, llega de una forma muy especial a Euskadi. Un robot acompañará a los más pequeños en el Hospital de Txagorritxu de Vitoria. El objetivo de este proyecto es que los menores de edad de entre 3 y 14 años, que permanezcan hospitalizados más de 3 días, puedan tener una mejor experiencia gracias a la interacción con este robot al que han bautizado como SAAKI.

SAAKI - modelo Unitree Robotics G1 EDU - está dotado con inteligencia artificial y sensores 3D. "Permitirá desarrollar nuevas formas de acompañamiento emocional, de apoyo educativo y de entretenimiento para pacientes de Pediatría, aliviando la ansiedad que con frecuencia acompaña las estancias hospitalarias", reza la web del Gobierno Vasco.

Supervisado siempre por humanos, se prevé que comience a usarse entre diciembre y enero. SAAKI reforzará la unidad pediátrica del Hospital Universitario de Álava (HUA), conocido popularmente como Txagorritxu, donde se le podrá ver bailar - ya lo hizo en su presentación - o conversar con los niños, interesándose por sus aficiones y haciendo más llevadera su estancia hospitalaria.

Robótica social

“Con SAAKI, damos un paso adelante en la investigación aplicada, explorando cómo la robótica social puede mejorar la experiencia hospitalaria de las y de los pacientes pediátricos. Este proyecto nos permite generar conocimiento, evaluar impacto emocional y abrir nuevas líneas de trabajo en humanización asistencial desde una perspectiva científica y multidisciplinar”, aseguró Juan Fernández, coordinador de Innovación de Bioaraba y encargado de presentar al robot en sociedad.

Es noticia: