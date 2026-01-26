Un proyecto de Bizkaia facilita la movilidad de personas dependientes a través de donaciones de ayudas técnicas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1.700 millones de personas en el mundo viven con afecciones musculoesqueléticas que limitan su movilidad. Una discapacidad, una lesión repentina o el simple paso de los años bastan para complicar, a veces de golpe y sin previo aviso, nuestra autonomía o la de un ser querido.

A esta experiencia, ya de por sí complicada, en ocasiones se suma otra barrera: no poder acceder a los dispositivos que permiten una mayor movilidad, autonomía o calidad de vida. Sillas de ruedas, grúas o camas articuladas se convierten en productos de primera necesidad que, sin embargo, no siempre están al alcance de todos los bolsillos. En respuesta a esta desigualdad, una iniciativa solidaria de Bizkaia ayuda a las personas a través de donaciones y la reutilización de este material técnico.

La Fundación Bultzatu impulsa la solidaridad circular con el Banco de Ayudas Técnicas (BAT) en Bizkaia, un proyecto que transforma sillas de ruedas, andadores y otros objetos olvidados en el trastero en herramientas esenciales para mejorar la vida de personas en situación de dependencia.

Si en casa hay una silla de ruedas, una grúa, una cama articulada, una silla de higiene o cualquier otro artículo de apoyo que ya no se utiliza, donarlo puede marcar una diferencia real en la autonomía y calidad de vida de muchas familias.

Un modelo inspirado en el Banco de Alimentos, pero para la dependencia El Banco de Ayudas Técnicas (BAT), gestionado por la Fundación Bultzatu desde 2019, funciona como un circuito solidario de reutilización. El proceso es sencillo: En primer lugar, se hace acopio de material a través de donaciones. Particulares, familias o entidades, públicas o privadas, entregan artículos en buen estado que ya no usan. La fundación Bultzatu reacondiciona los artículos donados con una exhaustiva puesta a punto. Limpieza a fondo, revisión técnica y, si fuera necesario, reparaciones para garantizar la seguridad y el higiene necesario El siguiente paso es la valoración de un profesional. Un terapeuta ocupacional evalúa la necesidad real de los solicitantes y asigna el producto adecuado, "con prioridad a las situaciones más críticas y vulnerables", tal y como reza la web de la fundación. El Banco de Ayudas realiza entonces un préstamo solidario, esto es una cesión temporal a personas con dependencia, movilidad reducida o escasos recursos económicos. A cambio, un coste simbólico (10 euros al mes en el caso de las sillas de ruedas) que, en casos de máxima vulnerabilidad, se elimina por completo.

Productos más solicitados Sillas de ruedas, grúas, camas articuladas y sillas de aseo o ducha son los artículos más demandados. Estos productos, que en el mercado tienen un elevado coste, yendo desde los 500 a los 2.000 €, se convierten en una solución inmediata y asequible gracias a la reutilización. El Banco de Ayudas Técnicas opera ya en más de 26 municipios vizcaínos en colaboración con servicios sociales municipales. En los últimos años, cientos de ayudas técnicas han sido recicladas y prestadas cada ejercicio.

Una respuesta a una necesidad real Las ayudas técnicas gestionadas por el Banco de Ayudas Técnicas (BAT) responden a una necesidad social urgente y constatada. Según el Libro Blanco de la Discapacidad en Euskadi (elaborado por Edeka, coordinadora vasca de representantes de personas con discapacidad, con el apoyo del Gobierno Vasco), en Bizkaia residen 92.200 personas con discapacidad, de las cuales el 61,51 % tienen 65 años o más. Entre este colectivo de personas mayores con discapacidad, el 72 % afirma que nunca o solo en contadas ocasiones ha podido disponer de dispositivos y elementos de apoyo que les permitan desarrollar su vida cotidiana con normalidad.