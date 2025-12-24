Denuncian a Cabify por discriminar a personas con silla de ruedas

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA–COCEMFE Madrid) ha denunciado públicamente la discriminación reiterada que, según afirman, sufren las personas con movilidad reducida por parte de Cabify, y ha presentado además una denuncia formal ante la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

En las últimas semanas, la federación ha recibido numerosas quejas de usuarios de silla de ruedas que, pese a reservar con varias horas de antelación un vehículo accesible, ven sus servicios cancelados o ignorados. O sea, rechazados. Esta situación contrasta con la inmediatez con la que acceden al servicio las personas sin discapacidad, lo que constituye, según FAMMA, un trato claramente desigual.

"Cabify obliga a las propias personas con discapacidad y solo a esas personas a hacer una reserva para coger este tipo de vehículos accesibles con un mínimo de dos horas e incluso con más horas de antelación y se les deja tirados indicando que no hay conductor asignado", ha dicho el presidente de FAMMA, Javier Font, en la ondas de RNE. Por su parte, desde la empresa defienden que son "incidentes puntuales" y que la tasa de cumplimiento de su servicio para personas con discapacidad está por encima del 95%.

Falta de regulación efectiva La organización critica la falta de regulación efectiva por parte de la Consejería de Transportes y reclama normas claras, ratios obligatorios de vehículos accesibles, mecanismos de control y sanciones eficaces. "La accesibilidad no puede depender de la buena voluntad de una empresa ni de un algoritmo; es una obligación legal", subrayan desde la federación. Font asegura que no se trata de un problema puntual, sino de "un modelo de negocio que relega a las personas con discapacidad a un servicio residual y sin garantías". FAMMA también denuncia la falta de transparencia de Cabify respecto a su servicio accesible. Aunque la empresa afirma disponer de 50 vehículos adaptados, no ofrece información verificable sobre su disponibilidad real ni sobre los criterios de asignación de los servicios. Para la federación, esta situación podría suponer un incumplimiento de las condiciones de autorización e incluso publicidad engañosa.