Irán entrega una nueva propuesta de paz para negociar con EE.UU. que no contenta a Trump

Las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos están en un punto muerto, pero las partes descartan por ahora que sea un punto final. El régimen iraní ha movido ficha este jueves entregando a los mediadores paquistaníes una nueva propuesta y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado nuevos contactos, pero dejando claro que no está ni mucho menos "satisfecho" con las últimas ideas que habría planteado Teherán.

El alto el fuego que comenzó el 7 de abril sigue en vigor, después de que Trump aplazase sine die su ultimátum para retomar los bombardeos. El 11 de abril, las partes mantuvieron en Islamabad una primera toma de contacto directa que, en teoría, debía haber llevado a rondas sucesivas de negociación, pero las espadas siguen en el alto y las acusaciones cruzadas son constantes en relación a escenarios de especial tensión como el estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha subrayado este jueves en una entrevista en televisión que el objetivo de Teherán es cerrar una paz sostenible, sin aclarar cómo y cuándo puede concretarse. Por lo pronto, la agencia oficial de noticias IRNA ha informado de la entrega a Islamabad de una nueva propuesta para negociar, a la espera ahora de que Washington tome la palabra.

No hay detalles sobre este nuevo documento y de si guarda relación con un plan de negociación en tres fases recogido en días previos por medios iraníes. Este borrador implicaría en una primera etapa un cese total de los ataques y garantías para evitar su reanudación, con vistas a hablar en segundo lugar de la navegación del estrecho de Ormuz y, por último, del controvertido programa nuclear iraní.