Irán entrega una nueva propuesta de paz para negociar con EE.UU. que no contenta a Trump
- El presidente estadounidense confirma contactos con Teherán y les insta a elegir entre el acuerdo o la aniquilación
- Sigue en directo la última hora de las tensiones en Oriente Medio
Las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos están en un punto muerto, pero las partes descartan por ahora que sea un punto final. El régimen iraní ha movido ficha este jueves entregando a los mediadores paquistaníes una nueva propuesta y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado nuevos contactos, pero dejando claro que no está ni mucho menos "satisfecho" con las últimas ideas que habría planteado Teherán.
El alto el fuego que comenzó el 7 de abril sigue en vigor, después de que Trump aplazase sine die su ultimátum para retomar los bombardeos. El 11 de abril, las partes mantuvieron en Islamabad una primera toma de contacto directa que, en teoría, debía haber llevado a rondas sucesivas de negociación, pero las espadas siguen en el alto y las acusaciones cruzadas son constantes en relación a escenarios de especial tensión como el estrecho de Ormuz.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha subrayado este jueves en una entrevista en televisión que el objetivo de Teherán es cerrar una paz sostenible, sin aclarar cómo y cuándo puede concretarse. Por lo pronto, la agencia oficial de noticias IRNA ha informado de la entrega a Islamabad de una nueva propuesta para negociar, a la espera ahora de que Washington tome la palabra.
No hay detalles sobre este nuevo documento y de si guarda relación con un plan de negociación en tres fases recogido en días previos por medios iraníes. Este borrador implicaría en una primera etapa un cese total de los ataques y garantías para evitar su reanudación, con vistas a hablar en segundo lugar de la navegación del estrecho de Ormuz y, por último, del controvertido programa nuclear iraní.
"Acabamos de tener una conversación"
Trump ha afirmado en declaraciones a los medios que esta última propuesta evidencia que Irán "quiere llegar a un acuerdo", pero ya ha dejado claro que no está "satisfecho". El magnate, que ha reiterado su "gran respeto" por los principales mandos paquistaníes, ha asegurado que aunque los negociadores no viajen a Islamabad, porque es "un viaje muy largo", sí está habiendo contactos telefónicos, incluso con las autoridades iraníes.
"Acabamos de tener una conversación con Irán. Veremos qué pasa", ha dicho, en una batería de mensajes en la que ha vuelto a deslizar amenazas en forma de "opciones". Según Trump, Irán debe optar ahora por el acuerdo si no quiere arriesgarse a la aniquilación total, a que Estados Unidos "acabe con ellos para siempre".
El presidente no ha especificado dónde se sitúa ahora cada parte. "No damos detalles de conversaciones diplomáticas privadas", ha agregado una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en declaraciones remitidas a RTVE Noticias y en las que sostiene que "el presidente Trump ha sido claro" en sus sucesivos mensajes públicos: "Irán no puede tener el arma nuclear y las negociaciones deben garantizar la seguridad nacional a corto y largo plazo de Estados Unidos".
La claridad que la Casa Blanca atribuye a Trump incluye desde amenazas directas con devolver a Irán a la Edad de Piedra a cuestionamientos sobre el supuesto declive económico del régimen y llega acompañada de los avisos, también recurrentes, del lado de Israel. Estados Unidos e Israel iniciaron juntos los bombardeos sobre Irán el 28 de febrero y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sugirió el miércoles que los bombardeos podrían reanudarse "pronto".