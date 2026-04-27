¿Qué sabemos de las ocho mujeres iraníes cuya salvación se atribuye Donald Trump?

Donald Trump publicó el 21 de abril en su cuenta de Truth Social un mensaje en el que pedía "la liberación" de ocho mujeres iraníes cuya ejecución anunciaba un perfil de X, que adjuntaba una foto de las jóvenes. Al día siguiente, el presidente estadounidense anunció que ya no serían asesinadas. Mientras, algunas embajadas iraníes han acusado a Trump de mentir argumentando que las fotos de las mujeres estaban generadas con IA. En VerificaRTVE analizamos la imagen y te explicamos qué se sabe de las jóvenes que aparecen en la instantánea.

"¡Por favor, no les hagan daño! ¡Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones! Gracias por su atención a este asunto", escribía Donald Trump en Truth Social citando una publicación que adjuntaba una imagen de ocho mujeres asegurando que iban a ser ejecutadas. Al día siguiente, el presidente estadounidense anunció, de nuevo a través de su cuenta de Truth Social, que estas jóvenes "ya no serán asesinadas". En el mismo mensaje agradeció que "Irán y sus líderes hayan respetado" su "petición como presidente de los Estados Unidos" y hubieran cancelado "la ejecución prevista".

Controversia en redes: embajadas iraníes niegan los hechos Varias embajadas de Irán publicaron en sus cuentas de X mensajes que niegan la versión de Trump. El mismo día en que el presidente de Estados Unidos anunció que las ocho mujeres no serían ejecutadas, el 22 de abril, la embajada de Irán en Sudáfrica se refirió a la imagen de estas jóvenes en su perfil de X y aseguró: "¡Trump salvó a 8 personas generadas por IA!". Las embajadas iraníes en Sierra Leona y España también se refirieron a la foto y aseguraron que la mitad de ellas llevaban "semanas en libertad" y que "las demás no se enfrentan a la ejecución". Más tarde, la embajada de Irán en Sudáfrica publicaba una nueva imagen de ocho mujeres iraníes generadas con inteligencia artificial para ironizar con el siguiente mensaje: "Otras ocho chicas iraníes van a ser ejecutadas en Irán mañana. Pide a Trump que ayude. Gracias a ChatGPT". Publicaciones en X de embajadas de Irán cuestionando la veracidad de la imagen de las ocho mujeres iraníes VerificaRTVE El 23 de abril, la embajada de Irán en Armenia respondió en sus redes al mensaje de Trump sobre la suspensión de la condena de las mujeres y acusó al presidente de Estados Unidos de haber creado "una historia" e ironizando: "salvas la vida de 8 niñas que ya estaban a salvo y que no iban a ser ejecutadas".