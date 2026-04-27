¿Qué sabemos de las ocho mujeres iraníes cuya salvación se atribuye Donald Trump?
- Mapas e imágenes verificadas de las protestas y la represión en Irán
- Envíanos consultas al 659800555 o a verificartve@rtve.es
Donald Trump publicó el 21 de abril en su cuenta de Truth Social un mensaje en el que pedía "la liberación" de ocho mujeres iraníes cuya ejecución anunciaba un perfil de X, que adjuntaba una foto de las jóvenes. Al día siguiente, el presidente estadounidense anunció que ya no serían asesinadas. Mientras, algunas embajadas iraníes han acusado a Trump de mentir argumentando que las fotos de las mujeres estaban generadas con IA. En VerificaRTVE analizamos la imagen y te explicamos qué se sabe de las jóvenes que aparecen en la instantánea.
"¡Por favor, no les hagan daño! ¡Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones! Gracias por su atención a este asunto", escribía Donald Trump en Truth Social citando una publicación que adjuntaba una imagen de ocho mujeres asegurando que iban a ser ejecutadas. Al día siguiente, el presidente estadounidense anunció, de nuevo a través de su cuenta de Truth Social, que estas jóvenes "ya no serán asesinadas". En el mismo mensaje agradeció que "Irán y sus líderes hayan respetado" su "petición como presidente de los Estados Unidos" y hubieran cancelado "la ejecución prevista".
Controversia en redes: embajadas iraníes niegan los hechos
Varias embajadas de Irán publicaron en sus cuentas de X mensajes que niegan la versión de Trump. El mismo día en que el presidente de Estados Unidos anunció que las ocho mujeres no serían ejecutadas, el 22 de abril, la embajada de Irán en Sudáfrica se refirió a la imagen de estas jóvenes en su perfil de X y aseguró: "¡Trump salvó a 8 personas generadas por IA!". Las embajadas iraníes en Sierra Leona y España también se refirieron a la foto y aseguraron que la mitad de ellas llevaban "semanas en libertad" y que "las demás no se enfrentan a la ejecución".
Más tarde, la embajada de Irán en Sudáfrica publicaba una nueva imagen de ocho mujeres iraníes generadas con inteligencia artificial para ironizar con el siguiente mensaje: "Otras ocho chicas iraníes van a ser ejecutadas en Irán mañana. Pide a Trump que ayude. Gracias a ChatGPT".
El 23 de abril, la embajada de Irán en Armenia respondió en sus redes al mensaje de Trump sobre la suspensión de la condena de las mujeres y acusó al presidente de Estados Unidos de haber creado "una historia" e ironizando: "salvas la vida de 8 niñas que ya estaban a salvo y que no iban a ser ejecutadas".
Imágenes editadas de mujeres iraníes reales
En declaraciones a los verificadores estadounidenses Snopes y Lead Stories, la organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos Iran Human Rights (IRH) confirmó que "las mujeres eran reales", así como sus nombres. En la misma línea se pronunció la organización Human Rights Activist in Iran (HRA) en declaraciones a France24. La directora adjunta de HRA, Skylar Thomson, confirmó que estas mujeres son "reales" y que fueron detenidas durante las manifestaciones de diciembre de 2025 y enero de 2026, y precisó también que solo una de ellas, Bita Hemmati, ha sido condenada a muerte, según la información de su ONG.
La organización IRH detalló a Lead Stories "los cargos" a los que se enfrentaban:
- Bita Hemati: Condenada a muerte.
- Ghazal Ghalandar (Yasuj): No hay nuevos informes sobre el caso desde su arresto en enero.
- Golnaz (Golnar) Naraghi (Teherán): En libertad bajo fianza.
- Venus Hosseinnejad (Kerman): Puesta en libertad bajo fianza.
- Panah Movahedi (Punak, Teherán): Desaparecida durante la protesta del 9 de enero.
- Ensieh Nejati (Darab): No hay nuevos informes sobre el caso desde su arresto el 10 de enero.
- Mahboubeh Shabani (Mashhad): Enfrenta cargos que la condenan a muerte.
- Diana Taher Abadi (Karaj): Arrestada y amenazada con la pena de muerte.
No hay pruebas de que la imagen esté creada con IA, son instantáneas de mujeres reales en las que se les ha cambiado el fondo. Hemos analizado la instantánea de las ocho mujeres iraníes con dos herramientas de detección de IA (Hive, SightEngine) y ninguna de ellas ha dado resultados concluyentes de que sea una imagen creada con IA. En VerificaRTVE hemos encontrado el origen de varias de estas imágenes y hemos comprobado que se les ha modificado el fondo original en la publicación de redes.
Mujeres detenidas tras participar en las protestas de diciembre y enero
Bita Hemati, condenada a muerte, según confirman las organizaciones IRH, HRA y HRANA. Además, su condena se ha difundido en medios iraníes. La cadena de noticias persa VOA Farsi informó el 13 de abril de que "el poder judicial de la República Islámica" había dictado "sentencias de muerte contra cuatro manifestantes arrestados, entre ellos, Bita Hemati, que según la organización Iran Human Rights está condenada a muerte". En estos vídeos publicados en su Facebook y su Instagram ilustran imágenes coincidentes con la que ha circulado en redes sociales. También han aparecido en varios medios franceses (1,2).
Este medio de comunicación iraní publicó en febrero de 2026 la misma fotografía de Diana Taher Abadi sin editar, contando que esta "estudiante iraní de 16 años fue arrestada en su casa en Karaj el mes pasado y podría enfrentarse a la pena de muerte, según informó a Iran International una fuente cercana a su familia". En la misma línea informó el canal de noticias israelí i24News mostrando la misma instantánea.
Según informó el 7 de abril la organización de derechos humanos Hengaw, Mahboubeh Shabani, de 33 años, fue detenida durante las protestas y se encontraba en la prisión de Vakilabad, en Mashhad. Además, en esta publicación de la cadena de noticias persa VOA, del 20 de abril de 2026, mencionan el caso de esta joven explicando que es una de las manifestantes detenidas por ayudar a manifestantes heridos en las protestas y que ahora podría ser ejecutada. Y en el minuto 3:23 de la grabación se muestran dos fotografías de la joven.
En cuanto a Panah Movahedi, las tres organizaciones de derechos humanos IHR, Iran Wire y HRA, confirman su desaparición desde el 9 de enero tras las manifestaciones en Teherán. Según IranWire, "su familia la ha buscado exhaustivamente, pero no ha encontrado ningún registro de ella entre los detenidos, heridos o fallecidos". La organización indica que "su caso sigue sin resolverse y no hay información sobre si está detenida o si ha enfrentado algún procedimiento legal".
Sobre la joven Ghazal Ghalandari, se ha informado de que fue arrestada en enero en el contexto de las protestas en Yasuj, pero, según varias organizaciones, "se desconoce su situación actual" y "no hay nuevos informes sobre el caso desde su arresto".
De Golnaz (Golnar) Naraghi, se ha dado a conocer que es médica de urgencias y que fue detenida enero. Sin embargo, Iran Wire destaca que en las informaciones de medios de comunicación hay contradicciones sobre su paradero. El 22 de abril, la organización IHR informó a Lead Stories de que se encontraba en libertad bajo fianza y, en febrero, esta otra organización informó de que estaba "detenida en la prisión de Qarchak desde el 29 de enero".
La detención de Venus Hosseininejad en enero fue documentada por HRANA. Según información recabada por esta organización, esta joven "fue arrestada por las fuerzas de seguridad en su lugar de trabajo el 15 de enero" y "diez días después de su arresto" no había "información sobre su paradero, lo que causó preocupación entre su familia y parientes". Iran Wire cuenta que, "en una carta" sus padres "describieron su situación de detención, indicando que se le habían negado las visitas y que sufría una fuerte presión psicológica". De acuerdo con la información facilitada por la organización IHR al verificador Lead Stories el 22 de abril, Venus Hosseininejad está en libertad bajo fianza.
En cuanto a Ensieh Nejati, la organización HRA asegura a France24 que "sigue en prisión" y desde IHR señalan que tras su detención el 10 de enero, no hay más información sobre su caso.