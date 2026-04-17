De la 'slopaganda' a la 'jajaganda': las embajadas de Irán explotan el poder del humor en medio de la guerra

En las últimas semanas, el régimen de Irán está utilizando las cuentas de redes sociales de sus embajadas en el exterior para difundir propaganda de guerra: usan la inteligencia artificial y el humor para desacreditar al enemigo. Vídeos falsos, memes, dibujos animados y bromas que buscan ridiculizar a Estados Unidos y especialmente a su presidente, Donald Trump.Es la nueva forma de comunicar en una guerra protagonizada por la inteligencia artificial. En VerificaRTVE recopilamos varios ejemplos y analizamos con expertos la importancia que han cobrado en el conflicto actual la "jajaganda", propaganda centrada en el humor para desmontar al enemigo ridiculizándolo, y la "slopaganda", que se refiere a la apuesta por comunicar fotos y videos de baja calidad creados de forma masiva por la IA (lo que se conoce como slop).

Una estrategia que desvía el foco de atención hacia Trump Miguel Vázquez Liñán, profesor de Comunicación de la Universidad de Sevilla, asegura a VerificaRTVE que Irán utiliza el humor para desviar la atención: "Lo que están intentando es evitar que se hable de la situación interna en Irán y de lo que significa el régimen iraní en términos de ausencia de libertades". Añade que "no quieren que se hable de la violencia que ejerce el régimen contra sus propios ciudadanos" y, de esta forma, consiguen "desviar la atención a lo que está hablando el mundo entero, que es de la estupidez de Donald Trump". Leticia Rodríguez, profesora de Comunicación y Marketing de la Universidad de Cádiz, ve también "una intención de demostrar que no hay miedo y que Estados Unidos no es un adversario suficientemente poderoso como para que ellos se queden silenciados". Y aprovechan un momento en el que, a su juicio, "hay un cuestionamiento hacia el liderazgo" de Donald Trump.

El humor permite conectar sin tener que "dar explicaciones" "El humor tiene una capacidad de llegar inmediatamente sin dar mayores explicaciones", sostiene Vázquez Liñán. "Actualmente no nos paramos a leer un texto largo, no vamos a leer un resumen, un análisis geopolítico... El meme es lo que nos hace reaccionar", añade el profesor. "El humor ha sido tradicionalmente una técnica utilizada para desacreditar al adversario", nos dice Leticia Rodríguez, porque permite ser "altamente ofensivo", pero reduce "mucho la carga emocional". "Esto en tiempos de internet se le conoce como 'jajaganda'", cuenta esta experta. Es un concepto que acuñó la investigadora letona Solvita Denise-Liepince y una estrategia que también ha utilizado Rusia en la guerra con Ucrania.