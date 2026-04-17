De la 'slopaganda' a la 'jajaganda': las embajadas de Irán explotan el poder del humor en medio de la guerra
En las últimas semanas, el régimen de Irán está utilizando las cuentas de redes sociales de sus embajadas en el exterior para difundir propaganda de guerra: usan la inteligencia artificial y el humor para desacreditar al enemigo. Vídeos falsos, memes, dibujos animados y bromas que buscan ridiculizar a Estados Unidos y especialmente a su presidente, Donald Trump.Es la nueva forma de comunicar en una guerra protagonizada por la inteligencia artificial. En VerificaRTVE recopilamos varios ejemplos y analizamos con expertos la importancia que han cobrado en el conflicto actual la "jajaganda", propaganda centrada en el humor para desmontar al enemigo ridiculizándolo, y la "slopaganda", que se refiere a la apuesta por comunicar fotos y videos de baja calidad creados de forma masiva por la IA (lo que se conoce como slop).
Irán utiliza el humor local con el vídeo viral de "Marichocho"
La Embajada de Irán en España contestó el 12 de abril a una publicación de X de la Cadena SER que informaba sobre el bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz con un vídeo viral de Canal Extremadura de 2011. El protagonista es el cocinero Juanma Zamorano, que respondió a una reportera con la misma frase que leemos en el mensaje de la Embajada "¡¿Como lo vamos a hacer así, Marichocho"?!".
El 7 de abril, Trump participó en la tradicional celebración del lunes de Pascua en la Casa Blanca y compareció junto a una persona disfrazada de conejo. La Embajada de Irán en España reaccionó con el siguiente mensaje: "El mundo sería más seguro si el conejo tuviera el micrófono".
Pero esto no ocurre solo con la Embajada en España: lo vemos en las embajadas de iraníes de todo el planeta, de Zimbabue a Tayikistán. Según fuentes consultadas por TVE, no lo hacen de forma coordinada ni por órdenes del gobierno, sino porque les permiten sortear la censura a la que, aseguran, les somete el algoritmo de las redes sociales de EE.UU.
Trump publicó en Truth Social el 13 de abril una ilustración hecha con IA de él mismo caracterizado como Jesucristo. Horas más tarde la eliminó de su perfil, pero la Embajada de Irán en Tayikistán compartió un vídeo generado con IA que desarrolla la escena para hacer que Jesucristo termine abofeteando a Trump.
Estamos ante una propaganda bidireccional: Irán contesta a las publicaciones de cuentas oficiales estadounidenses y reacciona ante los anuncios del propio Trump. Antes de alcanzar un alto el fuego, el republicano con arrasar "toda una civilización", y puso fecha y hora: "Martes, 20:00 hora este". Irán reaccionó desde otra cuenta oficial en X: "Las 20:00 no es buena hora. ¿Podrías hacerlo entre las 13:00 y las 14:00 horas, o si es posible entre la 01:00 y las 02:00 horas?". Lo escribieron desde el perfil de la Embajada iraní en Zimbabue en una broma que recuerda a este famoso 'sketch' de Miguel Gila.
Una estrategia que desvía el foco de atención hacia Trump
Miguel Vázquez Liñán, profesor de Comunicación de la Universidad de Sevilla, asegura a VerificaRTVE que Irán utiliza el humor para desviar la atención: "Lo que están intentando es evitar que se hable de la situación interna en Irán y de lo que significa el régimen iraní en términos de ausencia de libertades". Añade que "no quieren que se hable de la violencia que ejerce el régimen contra sus propios ciudadanos" y, de esta forma, consiguen "desviar la atención a lo que está hablando el mundo entero, que es de la estupidez de Donald Trump".
Leticia Rodríguez, profesora de Comunicación y Marketing de la Universidad de Cádiz, ve también "una intención de demostrar que no hay miedo y que Estados Unidos no es un adversario suficientemente poderoso como para que ellos se queden silenciados". Y aprovechan un momento en el que, a su juicio, "hay un cuestionamiento hacia el liderazgo" de Donald Trump.
El humor permite conectar sin tener que "dar explicaciones"
"El humor tiene una capacidad de llegar inmediatamente sin dar mayores explicaciones", sostiene Vázquez Liñán. "Actualmente no nos paramos a leer un texto largo, no vamos a leer un resumen, un análisis geopolítico... El meme es lo que nos hace reaccionar", añade el profesor. "El humor ha sido tradicionalmente una técnica utilizada para desacreditar al adversario", nos dice Leticia Rodríguez, porque permite ser "altamente ofensivo", pero reduce "mucho la carga emocional".
"Esto en tiempos de internet se le conoce como 'jajaganda'", cuenta esta experta. Es un concepto que acuñó la investigadora letona Solvita Denise-Liepince y una estrategia que también ha utilizado Rusia en la guerra con Ucrania.
Los memes de las embajadas iraníes "se alimentan de la cultura local"
Leticia Rodríguez cree que esas amenazas de Trump a principios de abril marcaron el punto de inflexión: "Por suerte, eso se quedó en un órdago, pero ese órdago muestra cierta fragilidad en su liderazgo que no es lo que él quiere proyectar". Considera que lo hacen a través de las embajadas porque los memes "se alimentan de la cultura local" de cada país. "Es interesante cómo cada una de las embajadas va recogiendo el contenido que cree que puede tener sentido para sus audiencias", explica. Además, de esta forma buscan "alcanzar la mayor viralidad e impacto posible". "Es más fácil para ellos estar al día de la actualidad de cada país y poder relacionar lo último que haya dicho Donald Trump con algo de actualidad en el país concreto", subraya Vázquez Liñán.
Lo cierto es que estos mensajes han alcanzado bastante repercusión: "Es la rueda de internet: ellos lanzan un contenido, alcanzan altas interacciones, el algoritmo entiende que es un contenido importante y lo posiciona mejor, pero además se coloca en la agenda de los medios", indica Leticia Rodríguez. Es el caso la publicación con el vídeo de Trump como Jesucristo de la Embajada de Irán en Tayikistán, compartida más de 14.000 veces desde el 14 de abril. Observamos en su cuenta oficial de X que la mayoría de sus posts sobre otros temas no consiguen la misma viralidad y que hasta la guerra no difundían ningún mensaje satírico. Ocurre lo mismo con este otro mensaje sobre la hora del ataque de Estados Unidos difundido por la Embajada en Zimbabue.
Este otro vídeo de la Embajada iraní en Sudáfrica muestra a Donald Trump con un traje colorido interpretando una versión de la canción 'Voyage, voyage'. Se ha compartido más de 13.000 veces desde el 13 de abril y difunde un contenido creado con IA por el artista Snicklink. La publicación de la Embajada se ha viralizado más que la original del artista, que acumula solo 3.000 compartidos.
De la "slopaganda" a la "jajaganda", las embajadas de Irán y sus consulados en el exterior siguen comunicando de manera activa su propaganda para tratar de desacreditar a sus principales rivales, tanto a Estados Unidos como Israel. Con el alto el fuego en vigor, las legaciones diplomáticas no han detenido su actividad en redes sociales y su apuesta por el humor. Es una táctica similar a la que Trump utiliza desde hace tiempo y que ahora también está explotando Irán.
*En este artículo ha colaborado Carmen Hernaiz, redactora de VerificaRTVE.