El líder supremo iraní dice que se forja "un nuevo capítulo" para el Golfo y Ormuz tras el "fracaso estrepitoso" de EE.UU.
- Jameneí asegura que "una nueva gestión" del estrecho forjará la "tranquilidad y el progreso" para "todas las naciones de la región"
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha expresado este jueves en un mensaje en redes sociales que un "nuevo capítulo" para el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz se está forjando tras dos meses de la "mayor movilización y agresión de los tiranos del mundo" en Oriente Medio y el "fracaso estrepitoso" de Estados Unidos en su plan.
La República Islámica, indica en X el ayatolá, con la "bendición" de ejercer la "gestión" sobre el estrecho de Ormuz, "asegurará la seguridad de la región del Golfo Pérsico y desmantelará las alfombras de abusos del enemigo en esta vía marítima".
"Las normas jurídicas y la aplicación de una nueva gestión del estrecho forjarán la tranquilidad y el progreso en beneficio de todas las naciones de la región, y sus bendiciones económicas alegrarán el corazón del pueblo", sentencia Jameneí en su mensaje, enmarcado en el Día del Golfo Pérsico.
Dos meses de guerra y bloqueo del estrecho
Esta semana se han cumplido dos meses de la agresión iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. En respuesta a esa ofensiva, además de lanzar ataques contra Israel y países de la región con intereses estadounidenses, el régimen de los ayatolás impuso un bloqueo de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo mundial tras el que la circulación de petroleros ha caído en picado y ha disparado el precio del crudo.
A esto se suma que, en medio de las intrincadas negociaciones para llegar a un acuerdo de paz, EE.UU. también está vigilando la ruta con recursos militares y este jueves ha elevado a 42 la cifra de buques procedentes o con destino a puertos iraníes que ha bloqueado hasta ahora.
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