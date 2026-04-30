El líder supremo iraní dice que se forja "un nuevo capítulo" para el Golfo y Ormuz tras el "fracaso estrepitoso" de EE.UU.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha expresado este jueves en un mensaje en redes sociales que un "nuevo capítulo" para el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz se está forjando tras dos meses de la "mayor movilización y agresión de los tiranos del mundo" en Oriente Medio y el "fracaso estrepitoso" de Estados Unidos en su plan.

La República Islámica, indica en X el ayatolá, con la "bendición" de ejercer la "gestión" sobre el estrecho de Ormuz, "asegurará la seguridad de la región del Golfo Pérsico y desmantelará las alfombras de abusos del enemigo en esta vía marítima".

"Las normas jurídicas y la aplicación de una nueva gestión del estrecho forjarán la tranquilidad y el progreso en beneficio de todas las naciones de la región, y sus bendiciones económicas alegrarán el corazón del pueblo", sentencia Jameneí en su mensaje, enmarcado en el Día del Golfo Pérsico.