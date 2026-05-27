Florentino Pérez, en campaña contra Riquelme: "No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid"

Un día después de que la Junta Electoral del club anunciase que el domingo 7 de junio será la fecha de las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid en los últimos 20 años, Florentino Pérez, actual presidente y candidato, declaró este miércoles que los miembros de la candidatura rival, encabezada por Enrique Riquelme, "no vienen a servir al Real Madrid", sino que "vienen a servirse del Real Madrid".

"Los socios tenéis derecho a saber que desde hace meses vengo detectando una campaña con el único objetivo de desestabilizar al Real Madrid con ataques personales contra mí. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra del Real Madrid, la de Ramón Calderón que en una Asamblea robaron la soberanía de los socios, que metieron a muchas personas sin ser socios para que votaran. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid", añadió.

Pérez hizo estas declaraciones en la rueda de prensa de presentación de su campaña electoral, celebrada este miércoles en el hotel Meliá Castilla de Madrid. Las elecciones se celebrarán el próximo 7 de junio y Enrique Riquelme es el otro candidato.

"La unidad de todos nosotros es nuestra fuerza, un Real Madrid que va a seguir viviendo uno de los ciclos más importantes de nuestra historia", fue la frase que inició el discurso de Florentino.

Bajo el lema 'Mucha historia por hacer', y tras un vídeo de su campaña que ya publicó el martes, el máximo dirigente blanco hasta esta convocatoria explicó por qué adelantó los comicios, siguiendo la línea de su sonada rueda de prensa de hace un par de semanas. Florentino apuntó al principio de su comparecencia que, después de 26 años, lo "fácil hubiera sido seguir" en el cargo: "El Real Madrid es un club democrático y transparente, no es verdad lo que van diciendo", concluyó.