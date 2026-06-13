Belarra anuncia que será la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid: "Necesitamos una alternativa a Ayuso"
- Es la segunda líder de Podemos que competirá con Ayuso por el gobierno de la región, tras Iglesias en 2021
- Está por ver si hay un cambio de liderazgo en el partido morado tras el salto autonómico de su secretaria general
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para las elecciones de 2027: "Necesitamos una alternativa a Ayuso". De esta forma, será la segunda máxima dirigente de este partido que competirá con la presidenta actual, Isabel Díaz Ayuso, por el gobierno de la región, tras hacerlo sin éxito Pablo Iglesias en 2021.
La líder del partido morado ha destacado la "buena gente" que hay en Madrid y ha dicho que le come "la rabia" por "la mierda de gobernantes" que tienen los madrileños, ya que "el PSOE pone candidatos de cuarta" y "se nota" que la ministra de Sanidad y futura candidata de Más Madrid a la región, Mónica García, "ha renunciado".
"He decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid, porque creo que es lo que hay que hacer, porque creo que tenemos que dar esta pelea con toda la fuerza (...) torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso", ha aseverado en el mitin central la 'Fiesta de la Primavera', uno de los principales foros ideológicos de la formación morada.
"Nos merecemos un buen gobierno. Con toda humildad, sabiendo que voy a pelear por mis hijos, os propongo y he decidido que voy a encabezar esta candidatura", ha proseguido, poniendo al auditorio en pie.
De esta forma, ha desvelado que se presentará a las primarias para que los inscritos voten si quieren que sea la candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid cuando se convoquen, dado que es el proceso habitual que tiene Podemos para elegir a sus cargos.
Tras los pasos de Iglesias
Belarra es la segunda líder de Podemos que decide dar el paso a la Comunidad de Madrid. De hecho, la dirigente navarra asumió la Secretaría General del partido en 2021 después de que su predecesor anunciara su candidatura para disputarle la Presidencia de la Comunidad a Ayuso.
En aquellos comicios, la alianza entre Podemos e IU obtuvo diez diputados, tres más que en 2019, pero Iglesias dejó la política tras la derrota de la izquierda tras asumir el "fracaso" de no haber movilizado lo suficiente a su espacio. Y en las siguientes elecciones, en 2023, Podemos salió directamente de la Asamblea de Madrid al obtener solo un 4,73% de votos.
Otra cosa que tienen en común Belarra e Iglesias es su paso por el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando decidió dar el salto en 2021, Iglesias era vicepresidente segundo, cargo al que renunció y que ocupó Yolanda Díaz (Sumar), a quien situó en el traspaso de carteras como la candidata del espacio morado a unas generales. Pero la jugada no salió como él esperaba tras las tensiones entre ambos.
Belarra, no solo asumió el liderazgo de Podemos, sino también heredó de Igleisas la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030. Tras las generales de 2023, los morados quedaron fuera del Ejecutivo después de que el presidente del Gobierno sustitiyera a Podemos por Sumar en su gobierno.
Ahora, está por ver si el salto autonómico de Belarra implica un nuevo liderazgo en la formación. En las últimas semanas, los 'morados' han potenciado en redes sociales la figura de Irene Montero, exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos.