Belarra anuncia que será la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid: "Necesitamos una alternativa a Ayuso"

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para las elecciones de 2027: "Necesitamos una alternativa a Ayuso". De esta forma, será la segunda máxima dirigente de este partido que competirá con la presidenta actual, Isabel Díaz Ayuso, por el gobierno de la región, tras hacerlo sin éxito Pablo Iglesias en 2021.

La líder del partido morado ha destacado la "buena gente" que hay en Madrid y ha dicho que le come "la rabia" por "la mierda de gobernantes" que tienen los madrileños, ya que "el PSOE pone candidatos de cuarta" y "se nota" que la ministra de Sanidad y futura candidata de Más Madrid a la región, Mónica García, "ha renunciado".

"He decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid, porque creo que es lo que hay que hacer, porque creo que tenemos que dar esta pelea con toda la fuerza (...) torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso", ha aseverado en el mitin central la 'Fiesta de la Primavera', uno de los principales foros ideológicos de la formación morada.

"Nos merecemos un buen gobierno. Con toda humildad, sabiendo que voy a pelear por mis hijos, os propongo y he decidido que voy a encabezar esta candidatura", ha proseguido, poniendo al auditorio en pie.

De esta forma, ha desvelado que se presentará a las primarias para que los inscritos voten si quieren que sea la candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid cuando se convoquen, dado que es el proceso habitual que tiene Podemos para elegir a sus cargos.