El PSOE prepara sus primarias a la Comunidad de Madrid con la candidatura de Óscar López garantizada

Tras el Comité Federal del PSOE a nivel nacional, el partido prepara ya las primarias para las candidaturas a elecciones autonómicas y municipales de 2027. Y una de esas primarias serán las que celebrarán los socialistas madrileños.

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Oscar López, ya ha confirmado su candidatura. De hecho, nada más abrirse el plazo ha presentado su candidatura para encabezar la lista que se batirá a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP), en mayo del próximo año.

"Madrid necesita un cambio. Madrid necesita que seamos valientes", ha señalado López en un vídeo grabado desde el distrito de San Blas-Canillejas en el que nació. Según López, la CAM lleva "más de treinta años gobernada por una derecha cada vez más insolidaria, injusta y corrupta, que privatiza los servicios públicos para favorecer el negocio de unos pocos".

El ministro de Transfomación Digital ha defendido que Madrid tiene que ser para "todos, donde el eje principal del Gobierno regional sea mejorar la vida de las personas, no promover los negocios de su entorno". Un mensaje en clara alusión a la presidenta madrileña. En su vídeo, López critica que se esté "vendiendo Madrid a cachos mientras se expulsa a los vecinos de los barrios" y ha pedido el voto para lograr "la mejor educación pública" y "acceso a la mejor sanidad".

"Para que la vivienda sea un derecho para todos y no el negocio de unos pocos. Y para que Madrid sea una comunidad verde que lucha contra el cambio climático", ha expreado. El líder de los socialistas madrileños también ha puesto el foco en la necesidad de "derribar todas las barreras que hay" en la región, tanto las diferencias entre los municipios grandes y pequeños, como entre el norte y sur o entre barrios.

"Esa esperanza tiene que llegar a donde vives tú. A Vallecas, Usera, a Carabanchel, Moratalaz, Hortaleza, San Blas, Canillejas, pero también a Fuenlabrada, Getafe, a Parla, a Móstoles, Alcorcón, Alcobenda. Madrid necesita aire fresco. Madrid necesita valentía", ha animado López en su vídeo con el que ha anunciado su candidatura para hacer que "Madrid sea el orgullo de Europa".

De momento en el caso de la Asamblea de Madrid ningún militante ha mostrado su interés por encabezar a los socialistas madrileños más allá de López, al que Ferraz le encomendó la misión hace tiempo.