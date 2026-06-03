Page cree que Sánchez debería haber convocado elecciones "hace un año": "Cuanto más tarde, peor"

El presidente de Castilla-La Mancha y líder socialista en esta región, Emiliano García-Page, ha sostenido que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería haber convocado elecciones generales "hace un año" y ha considerado que "cuanto más tarde, peor".

"Estamos a un año de las elecciones. Algunos están disfrutando de cómo el PSOE se está asando en una parrilla. No tienen prisas, ninguna. El PP cree que queda aún la mitad de los escándalos por salir. No tiene prisa por las elecciones", ha asegurado en un desayuno informativo de Europa Press.

Page se ha mostrado convencido de que "dentro de un año, nada va a ir mejor", por lo que considera que ya se deberían convocar elecciones generales "por el interés de España y por el del PSOE". En este sentido, ha recordado que hace un año ya pidió el adelanto electoral, y que "de un año a esta parte, se han multiplicado por cuatro los casos de corrupción y hemos perdido todas las elecciones habidas y por haber".

Además, ha admitido que el "PSOE está en una crisis tremenda de credibilidad", por la corrupción. "Nos está haciendo un daño terrible", ha admitido. Para Page, los últimos diez años han sido una "mala época" del PSOE.

"Es una época sinceramente mala en el PSOE aunque se esté gobernando. Hemos pulverizado muchos de nuestros valores esenciales. Se han traspasado todas las líneas", ha afirmado rotundo, al tiempo que ha afeado que se relativice todo lo que está pasando "con tal de gobernar". "Eso es muy malo", ha subrayado para a continuación decir que es algo que no se puede permitir un partido que "aspira a gobernar".

Considera "urgente" que Sánchez se someta a una moción de confianza Ante la falta de convocatoria del adelanto electoral, Page ha defendido que "lo más urgente" sería que Sánchez planteara una "cuestión de confianza". En su opinión, "es lo que corresponde" dado que "no tiene mayoría", "el país está bloqueado" y "no se han podido presentar los presupuestos" en toda la legislatura". "El argumento para mantenerte no puede ser que van a ganar los otros", ha insistido. Además, ha lanzado una advertencia también a los socios parlamentarios de Sánchez: "Todos los que han apoyado al Gobierno van a salir tostados" y sobre los que creen en "una teoría de la conspiración". En respuesta a las críticas a una posible mala praxis judicial, como la señalada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha acusado al Consejo General del Poder Judicial de proteger a jueces que ensucian el nombre de la Justicia, Page ha advertido de que "las teorías de la conspiración no salvan a nadie de la cárcel". "Frente a la verdad, no hay muro suficientemente alto. La gente lo que necesita saber es si es verdad o es mentira. Las leyes que regulan el poder judicial, la fiscalía y las fuerzas de cuerpos de seguridad son democráticas, no quedan jueces de la dictadura. Muchas de esas leyes fueron aprobadas por el PSOE, junto al PP, si alguien quiere presentar una denuncia contra un juez concreto, que lo haga", ha señalado. Sobre una posible moción de censura del PP contra Sánchez, el 'barón' socialista se ha mostrado convencido de que "no lo va a hacer", pero que tampoco debería hacerlo, sobre todo, porque corre el riesgo de presentarla sin los votos necesarios para que prospere, lo que, a su juicio, supondría "darle oxígeno al Gobierno". "Mientras más se habla de la moción, más nos entretemos todos", ha criticado.