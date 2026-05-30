Los partidos de la esfera de Sumar se ofrecen como alternativa "limpia" y exigen explicaciones al PSOE
- Sumar, IU, Comuns y Más Madrid le avisan que "la operación de derribo" no es "excusa" para explicarse
- Llaman a "resistir" para impulsar la acción de Gobierno en materias como la vivienda
Sumar, IU, Comuns y Más Madrid han avisado este sábado al PSOE de que la "operación de derribo" de la derecha no es "ninguna excusa" para eludir las explicaciones sobre los casos que salpican a ese partido, y se han ofrecido como alternativa "limpia de corrupción".
Las formaciones han fijado esta posición conjunta en Barcelona durante un acto en el que han intervenido los ministros Ernest Urtasun, Mónica García y Pablo Bustinduy, además del coordinador de IU, Antonio Maíllo, y la coordinadora de Sumar, Lara Hernández.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado de "graves" las últimas informaciones judiciales y ha exigido al PSOE "asumir responsabilidades" para que la sede de la calle Ferraz no sea un "lastre" para la mayoría progresista en España.
Las últimas semanas han estado marcadas por los casos que salpican al Gobierno y al PSOE a raíz de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los nuevos casos relativos a Santos Cerdán y Leire Díez relativos a una supuesta operación para torpedear a la justicia en los casos en los que se investigaba a dirigentes socialistas.
Llaman a "resistir" e impulsar la acción del Gobierno en materia de vivienda
Por otra parte, los partidos han llamado a "resistir" ante la situación de la legislatura e impulsar la acción del Gobierno en ámbitos como la vivienda para reforzar las políticas progresistas del Ejecutivo.
Bajo el lema 'Un paso al frente', Bustinduy ha asegurado que volverán a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados "cuanto antes", así como la prórroga de los alquileres, y ha reivindicado que todo lo que han ganado los trabajadores no puede convertirse en beneficio privado de una maquinaria rentista.
Mientras tanto, El PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de organizar "una trama gangsteril" contra los jueces y ha denunciado la "guerra sucia" del PSOE contra el Estado de Derecho para "tapar" sus casos de corrupción: "La cloaca es el PSOE".
Desde el Partido Socialista, defienden que ellos sí colaboran con la justicia frente a quienes "destruyen" pruebas, en referencia a los 'populares'.
Y en este contexto, los socios del Ejecutivo siguen sin retirarle su apoyo de manera efectiva, aunque estas últimas semanas han surgido muchas dudas en los partidos de la izquierda y el PNV asegura que la legislatura está "acabada".