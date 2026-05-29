El Gobierno pregunta a Feijóo por las "filtraciones" previas a los procedimientos judiciales: "No parecen casualidades"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que comparte las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que denunció una operación para "derribar al Gobierno" con "métodos no democráticos", tras las últimas decisiones judiciales que afectan al Ejecutivo y al PSOE. Según España, Puente simplemente "hizo una descripción de los hechos". Desde Valencia, el titular de Hacienda también ha llamado la atención sobre "filtraciones" previas a procedimientos judiciales por parte de algunos partidos políticos, que a su modo de ver "no parecen casualidades".

En la agenda del presidente del Gobierno este viernes, la presentación del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior. Pedro Sánchez ha estado acompañado por los ministros de Cultura y Asuntos Exteriores. El jefe del Ejecutivo ha evitado responder a las preguntas de los medios a su llegada a la sede del Instituto Cervantes, anfitrión del acto. Dentro, ha defendido la cultura española como "una forma de estar en el mundo" y ha señalado que mientras "algunos pregonan la cultura de la fuerza, de la guerra, nosotros elegimos un camino contrario, alternativo, más inspirador y positivo".

Sí ha respondido a los periodistas Arcadi España, que ha expresado el "máximo respeto y confianza" en la justicia, aunque ha reconocido que "hay elementos que no parecen casualidades": "Hemos visto filtraciones formuladas por determinados líderes políticos, incluido Feijoo, adelantándose a actuaciones en ámbito judicial reservado".

"Esto llama la atención", ha dicho, y "cualquier ciudadano que las vea es consciente de que algo extraño hay", ha asegurado.

Y aunque no ha respondido a la pregunta de quién estaría detrás de esas filtraciones, ha señalado que "hay que preguntarle al PP" por la "utilización que hacen de determinada información". Por este motivo, ha instado a preguntar al líder popular al respecto y ha insistido en que el Gobierno "cree absolutamente en la independencia" de los jueces y tiene "máximo respeto y confianza" por su trabajo.

Sobre la posibilidad de que haya un adelanto electoral, como piden PNV y Junts, España ha señalado que es una "decisión del presidente del Gobierno". Y ha recordado que Sánchez ha manifestado varias veces que agotará la legislatura. España se ha remitido a los acuerdos alcanzados este mismo jueves en la Cámara Baja para reformar el copago farmacéutico: "Se votó ayer y salió adelante en el Congreso. No fue hace un mes ni dos".

También ha defendido la fortaleza y la actuación contundente del Partido Socialista: "No podemos evitar determinados comportamientos pero sí como se afrontan. La contundencia demostrada por el PSOE no tiene parangón en otras fuerzas políticas", ha asegurado.

Sobre las protestas en la Agencia Tributaria para exigir una mejora de las condiciones laborales, España ha apelado a la negociación y ha defendido el trabajo de los funcionarios frente al "ataque sistemático por parte de la derecha y la ultraderecha acusándoles de delitos" y ha pedido "poner en valor el esfuerzo, la dignidad, el trabajo y el buen hacer de los funcionarios de la Administración General del Estado".