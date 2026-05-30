El PP acusa a Sánchez de organizar "una trama gangsteril" contra los jueces: "La cloaca es el PSOE"

El PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de organizar "una trama gangsteril" contra los jueces y ha denunciado la "guerra sucia" del PSOE contra el Estado de Derecho para "tapar" sus casos de corrupción: "La cloaca es el PSOE". Los socialistas, por su parte, denuncian un "trato diferenciado" contra ellos por sus "ideas" y piden que la batalla política se desarrolle en las urnas y no se "judicialice la justicia", aunque siguen descartando convocar elecciones tras los escándalos vinculados a José Luis Rodríguez Zapatero, Santos Cerdán y Leire Díez.

El Partido Popular da así la vuelta a dos de los términos que la izquierda, tanto estatal como nacionalista, han empleado de forma recurrente contra el PP. El PSOE lleva tiempo denunciando la "guerra sucia" en los juzgados a raíz de casos como el de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluso asumiendo el término 'lawfare' (guerra judicial). Y Podemos y los partidos nacionalistas se han referido múltiples veces a las "cloacas del Estado" en las causas contra el independentismo y contra el partido morado en el pasado. O para denunciar la presunta 'Operación Kitchen' del Ministerio del Interior de Rajoy para sustraer documentación comprometedora para el partido al extesorero 'popular' Luis Bárcenas.

Pero esta semana, las tornas del discurso político han cambiado tras conocerse que el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán encargó a la militante Leire Díez una operación para cortocircuitar las investigaciones de policías a jueces que afectaban al Partido Socialista, según el auto del juez Santiago Pedraz.

"Ha quedado al descubierto la guerra sucia del PSOE contra quien investiga sus escándalos", ha asegurado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un acto del PP de Bilbao. Para él, los socialistas pusieron en marcha una operación "que se parece a una película de gángsters" para atacar a policías, guardias civiles, jueces y fiscales "por cumplir con su deber".

"Así se las gastan los del PSOE", ha proseguido Tellado, que ha asegurado que cuando surge un escándalo de corrupción en sus filas "actúan para destruir las pruebas", para "atacar a los que los persiguen" y para "tapar todos sus escándalos".

"La operación se orquestó en Ferraz y se pagó con dinero del PSOE" El dirigente 'popular' ha subrayado que la operación "se orquestó en la propia sede del PSOE" en Ferraz, "se pagó con dinero del PSOE" y se llevó a cabo "por fontaneros del PSOE", la "sagaz" Leire Díez y "el astuto" Santos Cerdán. "Vaya cabecilla de un chiste de 'Mortadelo y Filemón. Para eso ha quedado el PSOE", ha incidido, y ha considerado que los hechos son propios de la "Mafia siciliana". Tellado ha aseverado que "todo se organizó" a raíz de la causa del Juez Peinado contra Begoña Gómez y ha acusado a Sánchez de "organizar una trama gangsteril" contra los jueces y que Cerdán "no en vano actuaba siguiendo instrucciones del número uno", Pedro Sánchez, que "ordenaba la cloaca". A su juicio, todas las piezas que salpican a los socialistas forman parte de una "macrocausa" vinculada a Sánchez, que está "detrás de todas": "Más pronto que tarde acabará sabiéndose todo".

El PSOE reivindica su colaboración con la justicia frente a quienes "destruyen" pruebas Sobre todo esto se ha pronunciado la portavoz del Partido Socialista, Enma López, que ha reivindicado la colaboración de su partido con la justicia frente a quienes "destruyen" pruebas, en referencia al Partido Popular. Eso sí, ha lanzado esta advertencia: "Ni se puede politizar la justicia, ni se debe judicializar la política. Porque en política, a los partidos políticos, se nos gana en las urnas y en el Parlamento. Se nos gana con democracia" Tras asegurar que todos los casos son por "una minoría muy minoritaria" en el PSOE que no "representa" a los socialistas, ha hecho un llamamiento a la militancia: "No nos resignemos a las filtraciones, no nos resignemos al trato diferenciado, no nos resignemos a las injusticias, no nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas".

El PP, al PNV: "No vale poner cara de disgusto cuando todo es culpa tuya" Y mientras, el PP aumenta su presión hacia el PNV para que deje caer al Gobierno: "O se está con Sánchez o se está con la democracia, ese es el dilema". Y de nuevo, le ha dicho que las palabras no bastan: "No valen las lágrimas de cocodrilo del señor (Aitor) Esteban". Los nacionalistas vascos llevan días diciendo que la legislatura está "agotada" y urgiendo a Sánchez a convocar elecciones pronto. "Hay que ver lo que han tardado en darse cuenta", ha ironizado Tellado, que ha subrayado que "la pregunta es por qué no las provocan ellos (el PNV)". Pero ha ido más allá, y ha culpado directamente a los 'jeltzales' de la situación actual e, indirectamente, de la presunta corrupción que salpica al Gobierno y al PSOE. "Hicieron presidente a Sánchez tras haber perdido las elecciones generales en 2023", ha recordado, y ha dicho que al PNV le toca ya hacerse "responsable" de las decisiones que tomó entonces, porque sus votos fueron "decisivos". "No vale de nada poner cara de disgusto cuando todo lo que está pasando es culpa tuya", ha manifestado Tellado, que ha criticado el "mucho ruido y pocas nueces". Además, ha asegurado que al partido nacionalista "se le ha caído la careta de la buena gestión que nunca ha habido", porque el País Vasco en el que gobiernan "está peor que hace años".