El PSOE insiste en que "Leire Díez no forma parte del partido" y señalan que "se está desdiciendo de sus palabras"

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez ha insistido en que Leire Díez no forma parte del PSOE. Este lunes la exmilitante socialista declara ante al juez que la investiga por presunto tráfico de influencias y cohecho. Una comparecencia en la que ha pedido al magistrado que expulse del procedimiento varias grabaciones, incluida aquella en la que ella afirmaba ser "la persona que ha puesto el PSOE".

A la pregunta de por qué el Partido Socialista no se ha querellado contra Díez, la portavoz de la ejecutiva ha insistido "No tenemos nada que ocultar, que nadie se confunda". "No jugamos al empate, ganamos de goleada. Lo hemos dicho siempre. Cualquier cosa que no encaja con nuestros principios, hemos actuado de inmediato. El PSOE no es la Gürtel", insiste Mínguez.

El PSOE, dice Mínguez, mantiene una "colaboración máxima con la justicia" e insiste, no tienen "nada que ocultar y "evidentemente, cada uno se defenderá con lo que sea". En todo caso, la portavoz de la ejecutiva socialista señala que "la propia señora Leire se está desdiciendo de sus palabras y no quiere que conste" en referencia a los audios sobre que era la supuesta 'mano derecha' de exsecretario de organización, Santos Cerdán. "Nada más que añadir".

"La comparecencia de Mazón dura menos que su sobremesa en el Ventorro" Sobre la comparecencia del expresidente valenciano en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana, Mínguez le dice a Carlos Mazón que si se le está haciendo larga, piense que "aún dura menos que su sobremesa en el Ventorro" el 29 de octubre de 2024 y que mientras tanto había familias "agonizando". "Aquí las víctimas son las protagonistas. La víctima no es Mazón", ha insistido. Alberto Núñez Feijóo, ha dicho Mínguez, lleva un año "blanqueando la negligencia de Mazón" y ahora quieren "blanquear a la ultraderecha". Por eso la portavoz de la ejecutiva le pide al líder popular que "pongan las urnas y se dejen de ultras". "Los valencianos se merecen un gobierno, no un experimento con los negacionistas" del cambio climático, dice Mínguez. E insiste en que "todo es una decepción, porque Pérez Llorca es el que impulsó los pactos con Vox, el que ha negociado los presupuestos de recortes con Vox y es el ideólogo de Vox". “Carlos Mazón ha sido el primer político en comparecer en la comisión de investigación de la DANA del Congreso. Allí ha explicado que los escoltas le acompañaron a su llegada al Ventorro, pero no a su salida.



🎙️Informa @M_Bartolome https://t.co/naWgyi5WCX pic.twitter.com/zfmqx7g3Ij“ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 17, 2025