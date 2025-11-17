Leire Díez dice que se reunió dos veces con Cerdán como "periodista" y niega que trabajase para el PSOE

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha asegurado al juez que le investiga por "liderar" un plan contra la UCO y Anticorrupción que solo se reunió dos veces con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que lo hizo en calidad de "periodista". Además, ha negado que trabajase para el PSOE.

Horas antes de su declaración, su defensa ha pedido al juez que le investiga por presunto tráfico de influencias y cohecho que expulsase del procedimiento varias grabaciones, incluida la que efectuó el fiscal Ignacio Stampa. En ella, Díez afirmaba ser "la mano derecha" de Cerdán, y que Ferraz le había encomendado varias misiones. Pero el juez lo ha rechazado.

Según fuentes presentes en su declaración, Díez ha asegurado que las reuniones con Santos Cerdán fueron dos de unos 40 minutos en abril de 2024 para contarle los resultados de las investigaciones que llevaba a cabo.

Durante algo más de una hora, Díez ha negado "todo" y ha mantenido la versión que dio a los medios de comunicación en el mes de junio, cuando en una rocambolesca rueda de prensa defendió que era periodista y que estaba realizando un trabajo de investigación sobre las "cloacas del Estado".

También ha asegurado, según las mismas fuentes, que no conoce a Pedro Sánchez, aunque reconoce haberlo visto en algún mitin del PSOE y que ha coincidido un par de veces con Santos Cerdán, de quien en mayo decía que era ser "mano derecha" en una reunión con el fiscal Ignacio Stampa. Unas autoproclamaciones que se conocieron la semana pasada tras filtrarse unos audios de la reunión grabados y aportados por Stampa a la causa.

En su defensa, Díez ha dicho que no se reconoce en los audios y, en un escrito, su abogada ha denunciado que grabaciones como esta vulneran una serie de derechos, como el de la intimidad o el secreto de las comunicaciones. Para la defensa de Díez, la grabación debería ser nula porque la considera "parte de una investigación extraprocesal llevada a cabo" por un fiscal, sin denuncia previa ni "dato objetivo de la comisión "de ningún delito, sin autorización del juez y "con el fin de llevar a cabo una investigación prospectiva".

Por su parte, el otro investigado, el empresario Javier Pérez Dolset, también ha asegurado que tampoco se reconoce en los audios, y se ha presentado como una víctima del excomisario Villarejo.

Díez y Dolset han explicado que se citaron con "todos" los que podrían considerarse "víctimas", incluidos PP y Vox, de las investigaciones en torno al caso Villarejo, y han puntualizado que el PSOE fue el último con quien se reunieron. El empresario también ha mencionado a Junts, ERC y Podemos, según fuentes presentes.

Estas dos personas han reconocido que ambos participaron en los dos encuentros con Cerdán en la sede del PSOE, en la calle Ferraz. Dolset ha señalado, además, según la Agencia Efe, que también estaba presente en uno de ellos el entonces director adjunto de gabinete de la Presidencia del Gobierno y ahora secretario de Estado Antonio Hernando.

Los dos han entrado al juzgado sin hacer declaraciones en torno a las 12.30 horas para escuchar la grabación de tres horas del encuentro que tuvieron con Stampa el 7 de mayo, en el que también participó el tercer investigado en esta causa, el periodista Pere Rusiñol.

Cronología del caso Leire Según la Fiscalía Provincial de Madrid, la exmilitante del PSOE lideraría una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "desacreditar a los jefes de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios" del entorno del Gobierno. Además de la exmilitante socialista, la Fiscalía Provincial apunta a Dolset y a Rusiñol como parte necesaria para llevar a cabo el plan. Díez saltó a la fama en mayo, cuando se filtró un video de una reunión que mantuvo con un empresario procesado por un fraude millonario. En ese encuentro, la exmilitante le ofreció favores en Fiscalía a cambio de información delicada de altos mandos de la UCO que estaban investigando casos del entorno del Gobierno. A raíz de ello, el magistrado Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, le imputó tras una denuncia de la asociación Hazte Oír. Leire Díez aseguró al fiscal Stampa que ella era la "mano derecha de Santos Cerdán" El caso escaló aún más cuando dos fiscales que habían pasado por Anticorrupción, José Grinda e Ignacio Stampa, denunciaron un presunto intento de soborno por parte de la exmilitante socialista. De hecho, a principios de noviembre, tanto Stampa como Grinda ratificaron sus acusaciones ante el juez del caso. Stampa aseguró que tanto Díez como el empresario le dieron a entender que Sánchez les había ordenado "limpiar sin límites" la Fiscalía y que hablaban en nombre del PSOE. A principios de la semana pasada se conoció un audio aportado a la investigación por Stampa tras una reunión con Díez, Pérez Dolset, y el constructor Luis del Rivero, que ejerció como afitrión. En la reunión, en mayo de 2025, Díez le dijo a Stampa que ella era la "mano derecha" de Cerdán, ahora en prisión por el caso Koldo. De hecho, según trasladó Grinda al juez, esperaba que acudiese al encuentro el propio Cerdán. Sin embargo, desde que estalló el caso Leire, Díez siempre ha negado trabajar para el PSOE y aseguraba que su trabajo se enmarcaba en una "labor de investigación" para escribir un libro, aunque por el momento nada se sabe de su publicación. Además, tanto Díez como Dolset han insistido que llevan años trabajando juntos y que su objetivo siempre ha sido destapar "las cloacas del Estado". Los dos fiscales ratifican el presunto soborno de Leire Díez y que les dijo que Sánchez quería "limpiar sin límites" "Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", dijo Díez en el encuentro en el que busca indagar sobre supuestas irregularidades policiales y de la Fiscalía. En 2024, Stampa denunció en su libro 'El complot' que fue apartado del caso Villarejo irregularmente por Dolores Delgado, en aquel momento fiscal general del Estado, y Álvaro García Ortiz, entonces número dos de Delgado y ahora fiscal general. En una maniobra que él considera que fue para que dejara de investigar al corrupto excomisario. Por su parte, el magistrado Grinda ha estado a cargo de casos como el del 3%, en el que se investigaban el cobro de comisiones a cambio de obras públicas, el caso aguas de Girona, ambos relacionados con la antigua CDC (Convergència Democràtica de Catalunya). La grabación conocida la semana pasada fue realizada por el propio Stampa. En ella se escucha también cómo Pérez Dolset le dice a Stampa que tiene archivos en los que consta el espionaje a Sánchez, y que cuando salió la imputación de su mujer, Begoña Gómez, "el presidente ya dijo que se limpie todo". Leire Díez implicó a García Ortiz en sus conversaciones con el fiscal Stampa: "Va a saber lo que tiene que hacer" Félix Donate Mazcuñán