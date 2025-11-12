Hacienda convoca el lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera, paso previo para los Presupuestos
- La reunión con los consejeros autonómicos del ramo tendrá lugar a las 12.00 horas en la sede del Ministerio
- Está pendiente fijar el denominado techo de gasto para poder presentar las cuentas públicas de 2026
El Ministerio de Hacienda ha fijado para el próximo lunes la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para acordar una nueva senda de estabilidad, paso previo a presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
Tal como ha confirmado RTVE, la reunión con los consejeros autonómicos del ramo tendrá lugar a las 12.00 horas en la sede del Ministerio.
Este CPFF tiene como principal objetivo fijar el denominado techo de gasto, esto es, el límite máximo de gasto no financiero que pueden realizar las administraciones públicas para garantizar la estabilidad presupuestaria. Dicha senda de gasto pasaría posteriormente al Congreso, donde tiene que ser aprobada para presentar posteriormente las cuentas públicas.
Sánchez insiste en agotar la legislatura
Por el momento, el Gobierno no tiene amarrados los apoyos necesarios. Menos aún, tras la ruptura de Junts con el PSOE. No obstante, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pretende agotar la legislatura y seguir gobernando hasta 2027, "con o sin presupuestos", señaló en declaraciones a los medios desde la COP de Brasil.
Las actuales cuentas públicas se remontan a 2023 y han sido prorrogadas en 2024 y 2025, después de no sacar adelante los objetivos de estabilidad en el Congreso hasta en dos ocasiones: primero, en julio de 2024, por el voto en contra de la formación independentista; y, posteriormente, en septiembre del mismo año, cuando los presentó y a las pocas semanas los retiró para evitar una nueva derrota.
El tiempo juega también en contra del Gobierno. Y es que, para cumplir con los plazos, los Presupuestos de 2026 debían haberse presentado en la Cámara Baja antes del 1 de octubre, teniendo en cuenta que la tramitación parlamentaria se dilata unos tres meses entre el Congreso y el Senado.