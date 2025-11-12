Hacienda convoca el lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera, paso previo para los Presupuestos

El Ministerio de Hacienda ha fijado para el próximo lunes la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para acordar una nueva senda de estabilidad, paso previo a presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

Tal como ha confirmado RTVE, la reunión con los consejeros autonómicos del ramo tendrá lugar a las 12.00 horas en la sede del Ministerio.

Este CPFF tiene como principal objetivo fijar el denominado techo de gasto, esto es, el límite máximo de gasto no financiero que pueden realizar las administraciones públicas para garantizar la estabilidad presupuestaria. Dicha senda de gasto pasaría posteriormente al Congreso, donde tiene que ser aprobada para presentar posteriormente las cuentas públicas.