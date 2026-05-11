El Supremo rechaza excarcelar a Koldo García al considerar que persiste el riesgo de fuga

El Tribunal Supremo ha rechazado la última petición de excarcelación del exasesor Koldo García, al considerar que persiste el riesgo de fuga que motivó su ingreso en prisión. García, esperará en prisión provisional, junto al exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, la sentencia que debe determinar si amañaron contratos de mascarillas con el empresario Víctor de Aldama a cambio de mordidas.

La defensa de Koldo García aprovechó su informe final en el juicio que acabó la semana pasada para pedir la libertad de su cliente, que se encuentra en prisión preventiva por riesgo de fuga desde el pasado mes de noviembre, junto al exministro de Transportes. El tribunal que ha juzgado a ambos y al empresario Víctor de Aldama ha dictado este lunes un auto, al que ha tenido acceso RTVE, en el que acuerda mantener a Koldo García en prisión, en sintonía con el criterio que expusieron en el juicio tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares coordinadas por el PP.

La razón es que los magistrados creen que no ha desaparecido el riesgo de fuga que motivó la encarcelación de Koldo García y José Luis Ábalos. "No se advierte por esta Sala ninguna modificación en las circunstancias valoradas en su momento para acordar la medida cautelar que permitan amparar la pretensión deducida, particularmente, por la desaparición del riesgo de fuga", sostiene el Supremo en un escueto auto de tres páginas.

Y añade: "Ha de valorarse a estos efectos que, concluido el juicio oral, estamos en los inicios de una deliberación, compleja, que exige un examen detallado de la causa".

Para oponerse a la petición de libertad el último día del juicio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y las acusaciones populares incidieron en que el riesgo de fuga por el que Koldo García y Ábalos están en prisión persiste, sobre todo cuando ha finalizado la vista oral y entienden que se han afianzado los indicios en su contra.

Ambos fueron juzgados junto al empresario Víctor de Aldama por una presunta trama de amaño de contratos de mascarillas adjudicados en pandemia por dos organismos dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de supuestas comisiones. El fiscal pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, aunque la acusación popular que coordina el PP eleva su solicitud para ambos a 30 años.

Aldama, que accedió a colaborar mientras estaba en prisión preventiva por un fraude en hidrocarburos por el que continúa investigado en la Audiencia Nacional, afronta un mejor horizonte procesal: está actualmente en libertad, la Fiscalía pide 7 años para él, y la acusación popular en torno a 5 y apoya la posibilidad de que no ingrese en la cárcel.