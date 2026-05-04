Óscar López, sobre Ábalos: "El PSOE actuó con contundencia y rapidez, lo de Gürtel era corrupción sistemática"

Óscar López, ha defendido la actuación del PSOE para excluir a José Luis Ábalos de sus cargos cuando se conocieron sus actividades irregulares: "Se le apartó con contundencia y rapidez, de hecho, hay quien nos criticó por actuar tan pronto".

Palabras del ministro para la Transformación Digital en La Hora de la 1 en la jornada en la que se está produciendo la declaración de Ábalos ante el Supremo por el caso mascarillas: "Nadie está libre de sufrir un caso de corrupción".

Pero López ha querido puntualizar: "El Partido Socialista ha demostrado ya que no hubo financiación ilegal". El ministro ha querido marcar una línea diferenciadora con el Partido Popular: "Una cosa es tener algún caso y otra que la corrupción estuviera institucionalizada como pasó con Gürtel".

Se ha referido López también al papel de los jueces: "Espero que no se produzcan más condenas sin pruebas".

Demanda de Félix Bolaños a Víctor de Aldama El ministro también ha hablado de la demanda que ha presentado Félix Bolaños, contra Víctor de Aldama por vulnerar su derecho al honor al afirmar en varias ocasiones que le intentó sobornarlo: "Me preocupa que un ministro tenga que acudir a los tribunales para limpiar su honor porque, además, la justicia tradicional es muy lenta". Bolaños demanda a Aldama por presunta vulneración del derecho al honor tras asegurar este que le intentó sobornar Sobre el incidente protagonizado por Begoña Gómez y Vito Quiles, Óscar López carga contra el PP: "Tiene toda la responsabilidad". Según el ministro, los populares "financian a agitadores ultra y pseudo medios". El titular para la Transformación Digital ha hablado también de la "prioridad nacional" pactada por el PP y VOX para los gobiernos autonómicos de Aragón y Extremadura: "Vamos a defender el Estado de derecho". Ha asegurado que el PSOE va a llevar a cabo una ofensiva contra la iniciativa porque "lo que no puede hacer la ultraderecha es saltarse la ley. El trasfondo de ese mensaje es xenófobo y lo sabemos todo". Sobre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y las encuestas, contundencia de López: "No me creo las encuestas, muchas de ellas son pagadas". Considera López que "es imposible que haya una mayoría en Madrid que comparta esas políticas, que esté de acuerdo con que la señora Ayuso boicotee la ley de vivienda, sabiendo lo que hace con residencias, hospitales, es imposible".

López sobre Trump: "Sus palabras hacen mucho daño a Estados Unidos" El ministro para la Transición Digital también ha tenido palabras para las amenazas de Donald Trump a España: "las declaraciones de Trump hacen mucho daños a Estados Unidos y a la OTAN". Y ha asegurado que "España es un país serio": "Trump tendrá que dar explicaciones de lo que hace en Europa. Hay mucha preocupación en países serios como Dinamarca por los ataques a Groenlandia". Trump advierte que podría retirar sus tropas de España e Italia por su postura sobre Irán