Bolaños demanda a Aldama por presunta vulneración del derecho al honor tras asegurar este que le intentó sobornar
- El ministro de Justicia apunta que nunca habló con Aldama ni ha tenido relación personal con el demandado
- Bolaños pide una rectificación por parte del empresario y una indemnización por daños y perjuicios de 70.000 euros
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado una demanda contra el empresario Víctor de Aldama, encausado en el juicio del caso mascarillas, por presunta vulneración del derecho al honor tras las declaraciones en las que este aseguraba que el ministro había intentado sobornarle ofreciéndole dinero para "comprar su silencio".
Bolaños presentó la demanda, adelantada por Eldiario.es y confirmada por RTVE, el pasado viernes ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid una vez que el presunto comisionista declaró en el juicio del caso mascarillas en el Supremo, en la que apuntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no a Bolaños, como "el uno" en una organización criminal con jerarquías.
Bolaños señala en el texto de la demanda que se condene a Aldama por las "falsedades" que profiere en medios de comunicación y en sus redes sociales, "sin ninguna prueba ni fundamento", pero "con un evidente fin espurio" para tratar de involucrarle "en asuntos con los que no guarda relación alguna".
El titular de Justicia apunta que nunca habló con Aldama ni ha tenido relación personal con el demandado ni con su responsable de comunicación, al tiempo que recuerda que el empresario solo aporta una fotografía en una fiesta de cumpleaños del exministro José Luis Ábalos como "única evidencia".
Al respecto, Bolaños reclama al presunto comisionista que se abstenga de afirmaciones en el mismo sentido, en medios, plataformas digitales o cualquier otra vía, y que se le condene a la publicación del fallo de la sentencia particularmente en la red social X y a pagar 70.000 euros "en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen".
Bolaños ve contradicciones en las declaraciones de Aldama
Aldama difundió en la red social X que Bolaños había asistido a una fiesta de cumpleaños de José Luis Ábalos siendo este aún ministro en la que también estuvo el empresario que se celebró en un restaurante de su propiedad en diciembre de 2019.
En este sentido el escrito de Bolaños señala que "la única evidencia" que ha aportado Aldama para sostener públicamente que el demandante le conocía es una fotografía que, según manifiesta, habría sido tomada en ese restaurante, en la que, por cierto, ni siquiera aparece el empresario".
Y Bolaños recuerda además que Aldama reconoció, antes de acusarle en varios programas de televisión y en sus redes sociales de intento de soborno, "no conocerle de nada" en una entrevista e la Cope el 27 de noviembre de 2024.
Una contradicción que, en la demanda, se considera "tan evidente que no deja lugar a dudas acerca de la falsedad de todo su relato y dinamita por completo la ya exigua credibilidad” del demandado".