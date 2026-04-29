Feijóo ve "gravísimo" que Aldama apunte a Sánchez "como el 'uno' de una organización criminal" ante el Supremo
- El líder del PP insinúa que si Sánchez no se querella es que todo "no era una inventada"
- El PSOE volverá a pedir amparo al Supremo ante las "injurias" de Aldama y niega "financiación ilegal"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado un mitin de precampaña en Andalucía para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las declaraciones este miércoles del presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, en el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo. "Lo que se ha escuchado hoy en el Supremo es gravísimo", ha remarcado Feijóo, al mismo tiempo que ha puesto el foco en que se haya identificado al jefe del Ejecutivo "como el 'uno' de una organización criminal".
"Si a esta hora Sánchez no se ha querellado, entonces de inventada nada. Entonces es corrupción, tráfico de influencias y prostitución pagada con dinero público", ha asegurado Feijóo ante los asistentes del acto político celebrado en Roquetas de Mar (Almería), a pocas horas de que arranque la campaña electoral en Andalucía.
El líder de los populares, además, ha dicho que lo que se está juzgando en el Supremo "es el retrato perfecto de la época sanchista", y ha lamentado que en el banquillo de los acusados se encuentre un "ministro de un Gobierno en ejercicio hasta hace unos meses", en referencia a José Luis Ábalos.
El PSOE volverá a pedir amparo en el Supremo ante las "injurias" de Aldama
Tras la declaración en el Tribunal Supremo del presunto conseguidor y comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, en la que ha apuntado en varias ocasiones al PSOE e incluso a Pedro Sánchez, el partido ha anunciado que volverá a pedir amparo al alto tribunal para actuar ante las "injurias" que según ellos ha pronunciado este miércoles. El Partido Socialista sostiene que "no existe financiación ilegal" en la formación.
"Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta. Señalar sin pruebas y generar ruido donde no hay delitos", aseguran fuentes del PSOE.
La organización ya planteó querellarse contra Aldama a finales de 2024 después de que el empresario implicara al partido en un supuesto cobro de comisiones ilegales, pero el juez instructor declinó otorgar en aquel momento la preceptiva licencia solicitada para dar ese paso al considerar que podría generar disfunciones procesales mientras seguía la fase de instrucción.