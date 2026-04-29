Feijóo ve "gravísimo" que Aldama apunte a Sánchez "como el 'uno' de una organización criminal" ante el Supremo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado un mitin de precampaña en Andalucía para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las declaraciones este miércoles del presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, en el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo. "Lo que se ha escuchado hoy en el Supremo es gravísimo", ha remarcado Feijóo, al mismo tiempo que ha puesto el foco en que se haya identificado al jefe del Ejecutivo "como el 'uno' de una organización criminal".

"Si a esta hora Sánchez no se ha querellado, entonces de inventada nada. Entonces es corrupción, tráfico de influencias y prostitución pagada con dinero público", ha asegurado Feijóo ante los asistentes del acto político celebrado en Roquetas de Mar (Almería), a pocas horas de que arranque la campaña electoral en Andalucía.

El líder de los populares, además, ha dicho que lo que se está juzgando en el Supremo "es el retrato perfecto de la época sanchista", y ha lamentado que en el banquillo de los acusados se encuentre un "ministro de un Gobierno en ejercicio hasta hace unos meses", en referencia a José Luis Ábalos.