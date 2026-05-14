El PSOE reactiva la querella contra Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias y calumnias

El PSOE ha reactivado los trámites para presentar una querella contra Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias y calumnias. El Partido Socialista he presentado un escrito ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la encargada de juzgar al exministro José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García, y el comisionista por el supuesto amaño de contratos para la compra de mascarillas, en el que solicita “licencia” para la presentación de la querella. Es el paso necesario para poder interponer una demanda cuando una causa está judicializada.

En el escrito, al que ha tenido acceso RTVE.es, el PSOE recuerda que el juez instructor del caso, Leopoldo Puente, denegó la licencia bajo el argumento de que primero debía celebrarse el juicio, ya que en aquel momento la querella podía alterar la causa. Ahora, una vez concluido, el partido vuelve a solicitar permiso tras las “gravísimas acusaciones” que el comisionista vertió durante su declaración sin aportar “una sola prueba que las sustente”.

El PSOE se refiere al momento en el que Aldama aseguró que la formación se habría financiado de forma irregular y que el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, estaba al tanto de la presunta caja b del partido. Bajo la máxima de que “el que calla, otorga”, el PP ha cuestionado en más de una ocasión que el PSOE no hubiese emprendido acciones legales contra Aldama.

El comisionista, según el PSOE, ha impulsado una “campaña difamadora” contra el partido a base de “falsedades”. Y aunque sus palabras puedan enmarcarse en su “derecho de defensa, no dejan de ser absolutamente reprochables”, sostienen los socialistas, que justifican así la presentación de una querella para preservar el “honor” del partido.

“Las citadas declaraciones han atentado gravemente contra el honor de importantes miembros del Gobierno y del partido, así como directamente del PSOE”, recoge el escrito que hace hincapié en que “lo manifestado es absolutamente falso”, como “ha venido a reconocer el mismo investigado, al parecer en sus propias declaraciones, señalando que carece de prueba alguna de ello”, concluye el escrito.

La formación además de solicitar “licencia” para la interposición de la querella pide también a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le facilite una copia del testimonio prestado por Aldama tanto en la fase de instrucción como en el juicio posterior.