'Copa Mundial de futbol', aquesta setmana a 'No se n'ha parlat prou'
- Laura Rosel moderarà una tertúlia amb Julio Salinas, Raül Llimós, Carme Barceló i Toni Padilla per parlar de la competició
- Dijous, 11 de juny, a les 22:50h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'No se n'ha parlat prou', presentat per la periodista Laura Rosel, és un programa de debat d'actualitat i entrevistes amb una altra mirada. El programa s'emet cada setmana a La 2Cat.
'No se n'ha parlat prou', presentat per la periodista Laura Rosel, emet aquest dijous el programa 'Copa Mundial de futbol', sobre la primera Copa Mundial de futbol de la història que se celebra en tres estats diferents. Amb Julio Salinas, Raül Llimós, Carme Barceló i Toni Padilla, el programa posa el focus en tots els temes relacionats amb la competició i el futbol que queden en segon pla.
Comença la primera Copa del Món de futbol de la història que se celebrarà en tres països diferents: Estats Units, Mèxic i el Canadà. Les entrades del torneig són de les més cares de la història. Serà, també, la més contaminant, amb aficionats i jugadors de tot el món agafant avions per poder-hi assistir; i una de les més caloroses: hi ha científics que han advertit del risc que suposa jugar partits a certes temperatures.
Quin és el preu a pagar, perquè es pugui jugar la competició? Com es relacionen, el futbol i la política? Per què el futbol ens desperta tanta ira? Per què estan acceptats els insults al terreny de joc? Laura Rosel en parla de tot això amb Julio Salinas, Raül Llimós, Toni Padilla, Carme Barceló, Víctor Lafuente i Toni Garcia Ramon. Per acabar, el programa tancarà amb una actuació musical d'Alosa.