'Religió, fe i l'Església catòlica', aquesta setmana a 'No se n'ha parlat prou'
- Laura Rosel moderarà una tertúlia amb Sor Lucía Caram, Xavier Pérez Esquerdo, Toni Garcia Ramon i Carla Rubio per parlar de religió
- Dijous, 4 de juny, a les 22:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'No se n'ha parlat prou', presentat per la periodista Laura Rosel, és un programa de debat d'actualitat i entrevistes amb una altra mirada. El programa s'emet cada setmana a La 2Cat
'No se n'ha parlat prou', presentat per la periodista Laura Rosel, emet aquest dijous el programa 'Religió, fe i l'Església catòlica', coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, Sor Lucía Caram, Xavier Pérez Esquerdo, Toni Garcia Ramon i Carla Rubio s'asseuen amb Laura Rosel per parlar de religió, fe i l'Església catòlica.
Aquest juny, el Papa Lleó XIV para a Barcelona, en el marc de la seva visita a Espanya. Per aquest motiu Sor Lucía Caram, Xavier Pérez Esquerdo, Toni Garcia Ramon i Carla Rubio s'asseuen a la taula del programa, amb Laura Rosel, per parlar tot allò que té a veure amb la religió, la fe, l'Església catòlica i de què no parlem prou.
És just pagar per una visita privada amb el Papa? Avança prou ràpidament l'Església en termes socials? Hi haurà mai una dona Papa? Marta Pontnou analitza el protocol de vestimenta del pontífex, mentre Víctor Lafuente surt al carrer per descobrir amb què substitueix la religió la gent que no li troba el sentit a la vida. Tot plegat, amb una actuació musical d'Andrea Motis.