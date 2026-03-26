L'exministre Joan Subirats, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs entrevista el catedràtic i polític, que presenta el llibre 'La brecha entre el saber y el hacer'
Lluís Falgàs, director i presentador d'Aquí parlem', compta amb el catedràtic i polític, Joan Subirats. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en les mesures anticrisi.
Aquest dissabte, Lluís Falgàs entrevista Joan Subirats, catedràtic de Ciències Polítiques a la UAB, especialitzat en governança, la gestió pública i l'anàlisi de polítiques públiques. Va ser ministre d'Universitats entre el 2021 i el 2023. Ara, publica 'La brecha entre el saber y el hacer' de l'editorial Anagrama, on es pregunta si existeixen l'espai, els recursos i la voluntat necessaris perquè el coneixement científic sigui rellevant en els debats polítics i socials.
A més, 'Aquí parlem' repassa l'activitat política i parlamentària en una setmana en què s'han anunciat els paquets de mesures anticrisi del govern espanyol i del govern de la Generalitat. I una setmana després d'ajornar el debat dels pressupostos amb l'acord de negociar per aprovar-los abans de l'estiu.