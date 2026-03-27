L'antropòleg i etnopsicòleg Josep Maria Fericgla, a 'Noms propis'
- Ha dedicat més de quaranta anys a investigar el xamanisme i la relació entre cultura i ment humana
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Josep Maria Fericgla, antropòleg, etnopsicòleg i una de les veus més reconegudes en l'estudi dels estats expandits de consciència i dels rituals de transformació personal. Un investigador inquiet, un divulgador apassionat i un referent internacional que parla amb Anna Cler del seu univers interior.
Llicenciat en Història i doctor en Antropologia Social i Cultural, Josep Maria Fericgla ha dedicat més de quaranta anys a investigar el xamanisme i la relació entre cultura i ment humana. "Molt dels trastorns psicològics i emocionals de l'occidental mitjà actual són perquè viu una vida sense sentit", remarca.
Explica a 'Noms propis' que va viure una experiència espiritual, no religiosa, a unes trobades a Montserrat durant la seva adolescència, i això el va marcar per sempre. Va experimentar el que s'anomena estat expandit de la consciència. Més tard, va estudiar antropologia, una ciència de la qual destaca que "un dels avantatges és que no és només que estudies cultures diferents o grups humans diferents del propi, sinó que el fet d'estudiar aquests grups humans diferents, a un l'ajuda a prendre distància i relativitzar". Es va especialitzar a estudiar l'ús de substàncies psicoactives a pobles tribals de l'Amèrica del Sud, amb qui ha conviscut i va estar en contacte durant 9 anys.
És pioner a Europa en la recerca científica de l'ayahuasca i creador de metodologies pròpies de respiració i de processos rituals que milers de persones han experimentat. Fa més de 30 anys que organitza trobades sanadores enmig de la natura a través de la seva Fundació.
La seva trajectòria ha estat reconeguda amb premis com la Menció d'Honor Marquès de Lozoya, el Premi Jaume Nualart i el Premi Nacional de Recerca Etnogràfica Joan Amades.