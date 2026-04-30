Les iniciatives més virals a 'Fes-me viral'
- La Nerea repassa els moments més destacats i com ho han viscut els portaveus de les entitats participants
- Diumenge, 3 de maig, a les 19:20h a La 2Cat
'Fes-me viral', és molt més que una competició, és un espai per la complicitat entre generacions i una prova que les xarxes socials també poden ser una eina poderosa per construir un món millor. El programa de Nerea Sanfe, diumenges a La 2Cat.
Aquest diumenge, a 'Fes-me viral', la Nerea fa un repàs dels moments més destacats de la temporada, en què el programa ha donat visibilitat a onze causes socials. Els portaveus de les entitats comparteixen la seva experiència, amb un recorregut per les accions que han tingut més ressò.
L'objectiu del 'Fes-me viral' és donar a conèixer al públic iniciatives que mereixen visibilitat. En aquesta primera temporada, la Nerea ens donat a conèixer 11 projectes de caire social i solidari que, malauradament, no tenien gaire presència a les xarxes socials.
El programa ha visitat la fira Net de Montgai, la tècnica de l'upcycling, el projecte gastronomia solidària de Can Pedró, l'associació DJ's pel canvi, l'hort comunitari Mas Duran, el micropoble de Copons, el santuari La Vedruna, la colla gegantera de Palafrugell, un esport minoritari anomenat quadbol, el projecte d'onades inclusives de l'associació Superando i el Barcelona Gay Men's Chorus. Els portaveus de les 11 entitats que han protagonitzat aquesta primera temporada del 'Fes-me viral' repassen en aquest capítol especial com han viscut aquesta experiència.