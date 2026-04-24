Aquest diumenge a 'Fes-me viral', els millors concursants
- La Nerea repassa, en un rànquing, les parelles més divertides, emotives, presumides, atrevides i amb més caràcter de la temporada
- Diumenge, 26 d'abril, a les 18:35h a La 2Cat
'Fes-me viral', és molt més que una competició, és un espai per la complicitat entre generacions i una prova que les xarxes socials també poden ser una eina poderosa per construir un món millor. El programa de Nerea Sanfe, diumenges a La 2Cat.
Aquest diumenge, a 'Fes-me viral', el programa fa un recorregut pels moments més destacats de la temporada. Després de la participació de 22 parelles d’avis i nets, la Nerea presenta un especial que recorda a les parelles més memorables i divertides del programa.
En aquesta primera temporada, 'Fes-me viral' ha donat visibilitat a onze iniciatives de caire social i solidari. Vint-i-dues parelles formades per avis i nets han estat les encarregades de donar visibilitat a aquestes causes i ho han fet a través dels reels que han elaborat a cada capítol. Al llarg d’aquesta primera temporada hi ha hagut grans personatges que han deixat moments inoblidables.
En aquest capítol la Nerea repassa els millors moments que han deixat els concursants del 'Fes-me viral' i ho fa a través d’un original rànquing. Una entrega especial en què es pot veure les parelles més atrevides, les que han demostrat tenir més caràcter, les més presumides, les que han fet viure els moments més emotius i les més divertides.