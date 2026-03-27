Aquest diumenge a 'Fes-me viral', la Nerea Sanfe visita l'Hort Mas Duran
- Les dues parelles convidades seran els encarregats de fer viral aquest espai mentre es converteixen en agricultors per un dia
- Diumenge, 29 de març, a les 18:35h a La 2Cat
'Fes-me viral', és molt més que una competició, és un espai per la complicitat entre generacions i una prova que les xarxes socials també poden ser una eina poderosa per construir un món millor. El programa de Nerea Sanfe, diumenges a La 2Cat.
Aquest diumenge, a 'Fes-me viral', la Nerea Sanfe es desplaça fins a Montcada i Reixac per conèixer de prop l'Hort Mas Duran gestionats per la cooperativa Tarpuna. Convocarà a dues parelles de concursants: l'Hugo i la iaia Mari, i la Noa i la seva àvia Mari. Aquests es convertiran en agricultors per un dia: s'hauran d'embrutar les mans i transformar l'experiència en un vídeo.
Diuen que la terra cura, i en aquest capítol es comprova de primera mà. Treballar l'hort no és només una tasca física, sinó també una experiència que connecta amb el benestar, la calma i la comunitat. Entre bancals i collites, els concursants descobriran com el contacte amb la natura pot esdevenir una font de salut i equilibri.
Però el repte no acaba a l'hort, també coneixeran algunes de les persones que hi diàriament, amb qui podran compartir coneixements i grans moments. Les concursants s'hauran d'embrutar les mans i, alhora, convertir aquesta vivència en un vídeo capaç de fer-se viral.