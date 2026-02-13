Taller amb DJ’s, aquest diumenge a 'Fes-me viral'
- La Nerea Sanfe descobreix un taller on tothom, sigui quina sigui la seva condició, pot convertir-se en DJ per un dia
- Diumenge, 15 de febrer, a les 18:00h a La 2Cat
'Fes-me viral', és molt més que un competició, és un espai per la complicitat entre generacions i una prova que les xarxes socials també poden ser una eina poderosa per construir un món millor. El programa de Nerea Sanfe, diumenges a La 2Cat.
Aquesta diumenge, a 'Fes-me viral', la Nerea Sanfe descobreix que hi ha ritmes que trenquen murs i cançons que uneixen mons. En aquest episodi, les concursants es convertiran en DJ's per un dia.
Les concursants descobreixen l’art de punxar música en un taller amb DJ’s pel canvi, una iniciativa que dona veu a col·lectius vulnerables. Sabran convertir-ho en un reel amb energia?
Hi ha qui diu que la música electrònica només serveix per fer ballar, però a l’Associació DJ’s pel canvi demostren que pot fer molt més: pot unir, empoderar i transformar vides. En aquest programa, la Nerea acompanya la Laura i la iaia Montse, i la Rebecca i la seva àvia Inés a viure una experiència que trenca motlles: un taller on tothom, sigui quina sigui la seva condició, pot convertir-se en DJ per un dia.
Allà, aprendran a punxar com autèntiques professionals, mentre descobreixen què representa per a moltes persones vulnerables tenir l’oportunitat de complir un somni que semblava llunyà. En aquest capítol les parelles coneixeran el DJ Andrinano, antic participant i actual monitor i referent, que els hi demostrarà que, quan la música es posa al servei de la inclusió, tot és possible.