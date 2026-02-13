Les millors recomanacions d'aquest cap de setmana a La 2Cat
- Dissabte, 'Aquí parlem' convida Elisenda Alamany i 'Punts de vista' se centra en les festes de Carnestoltes, Santa Eulàlia i Sant Valentí
- Diumenge, la retransmissió del Carnestoltes de Vilanova i la Geltrú, Bea Fernández visita 'Noms propis', 'Fes-me viral' descobreix l'art de punxar música i 'Docu2' emet 'Catalunya 12 points'
- Dissabte 14 i diumenge 15 de febrer a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
La 2Cat proposa, pel pròxim cap de setmana, una programació molt diversa per a tots els públics. Dissabte, 'Aquí parlem' entrevista la secretària general d'ERC Elisenda Alamany i 'Punts de vista' emet un capítol farcit d'activitats de Carnestoltes, de les festes de Santa Eulàlia i fins i tot de Sant Valentí. Diumenge, la retransmissió de la 'Guerra de comparses' de Vilanova i la Geltrú, Bea Fernández visita 'Noms propis', a 'Fes-me viral' les concursants es convertiran en DJ's per un dia i a 'Docu2' el documental eurovisiu 'Catalunya 12 points'.
Dissabte: l'actualitat política i cultural
Lluís Falgàs, director i presentador d'Aquí parlem', compta amb la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en les incidències a la xarxa ferroviària.
12:45 h a La 2Cat i a les 20:30 h al Canal 24 horas
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias ofereix un capítol farcit d'activitats de Carnestoltes, de les festes de Santa Eulàlia i fins i tot de Sant Valentí. La col·laboradora Rita Roig presenta el calendari cultural del cap de setmana en la secció 'Imperdibles', mentre que la col·laboradora Cristina Sala porta la secció 'Petons famosos' amb motiu del dia de Sant Valentí. Per acabar, Víctor Clarés repassarà els moments més destacats de la final del Benidorm Fest.
14:50 h a La 2Cat
Diumenge: el Carnestoltes, entrevistes, un taller e DJ's i els catalans d'Eurovisió
La 2Cat emet la 'Guerra de comparses' del Carnaval de Vilanova i la Geltrú, un dels més tradicionals de Catalunya. Una festa en què la ciutat es transforma, canvia de color, d'aroma i de cara: milers de 'comparsers' i 'comparseres' surten al carrer per saltar i ballar amb totes les xarangues i grups de música que els acompanyen. Els espectadors podran seguir la jornada a partir de les 11:30h, amb l'inici de la Primera guerra infantil a la plaça de la Vila.
11:30h a La 2Cat
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista la directora de la Fundació Arrels Bea Fernández. Des de molt jove ha estat vinculada al voluntariat i a l'acció social. Ara, lidera una entitat que atén i acompanya les persones sense llar i denuncia i sensibilitza la seva situació.
14:50h a La 2Cat
En el nou capítol de 'Fes-me viral', la Nerea Sanfe descobreix que hi ha ritmes que trenquen murs i cançons que uneixen mons. Aquesta setmana a 'Fes-me viral' les concursants es convertiran en DJ's per un dia. Descobriran l'art de punxar música en un taller amb DJ's pel canvi, una iniciativa que dona veu a col·lectius vulnerables. Sabran convertir-ho en un reel amb energia?
17:55 h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet el pròxim diumenge 'Catalunya 12 points', un documental que repassa els grans moments dels cantants catalans que han participat en el Festival d'Eurovisió. Compta amb la participació d'artistes com Salomé, Nina, Miki Núñez, Alfred García i David Fernández, i s'hi expliquen anècdotes, es rendeix tribut als eurofans i es revelen algunes exclusives. De Víctor Balaguer el 1962 a Chanel Terrero el 2022.
19:50 h a La 2Cat