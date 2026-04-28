La 2Cat ofereix la tornada de la semifinal de la Champions Femenina, entre el Barça i el Bayern de Múnic
El pròxim diumenge 3 de maig, La 2Cat ofereix en directe i en català la tornada de la semifinal de la Champions Femenina entre el FC Barcelona i el FC Bayern de Múnic, que es disputarà al Camp Nou. A partir de les 16:15 h, la prèvia amb Marc Martín, i a les 16:30 h, el partit es podrà seguir en directe per La 2Cat i RTVE Play Catalunya.
Les blaugranes volen arribar a la seva sisena final consecutiva a la màxima competició europea. Dissabte passat no van aconseguir superar l'empat a Múnic i ara s'ho juguen tot a la tornada d'aquesta semifinal.
Tot i que l'equip de Pere Romeu va perdre l'oportunitat de revalidar el títol l'any passat al duel contra l'Arsenal, les culers arriben a la cita europea en un gran moment, després de proclamar-se campiones de la Lliga F. De passar a la gran final, l'equip podria sumar la quarta Champions League al seu palmarès.
El duel, que es jugarà a casa, es podrà seguir en català per La 2Cat i per RTVE Play Catalunya. La prèvia, a les 16:15 h, anirà a càrrec del presentador Marc Martín. El partit, a les 16:30 h, comptarà amb la narració del periodista de RTVE Albert Font i amb els comentaris tècnics de l'exfutbolista Olga García.