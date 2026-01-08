Les T de Teatre i Magic Pablo, a 'Punts de vista'
- A més, el mag Magic Pablo celebra 10 temporades consecutives en cartell al Teatreneu de Barcelona.
- Dissabte 10 de gener, a les 14:25h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, entrevista aquesta setmana les actrius de la companyia T de Teatre, Àgata Roca, Carme Pla, Mamen Duch i Marta Pérez, i el mag Magic Pablo. L'espai també compta amb la secció de sèries de Paula Hergar, les propostes de Rita Roig, i la 'Tertúlia' d'actualitat cultural a càrrec de les col·laboradores Rita Roig, Paula Hergar, Agnès Batlle i Ana Polo.
Aquest dissabte Tània Sarrias entrevista les actrius de T de Teatre, que compleixen 35 anys sobre els escenaris amb la nova comèdia 'Avui no ploraré'. En aquesta, que es pot veure fins l'1 de març al Teatre Goya de Barcelona, donen vida a una celebració familiar. Al llarg de la seva trajectòria, la companyia ha creat 14 espectacles i ha representat més de 3.000 funcions per més d'un milió d'espectadors sobretot a Catalunya, però també a França i Amèrica del Sud.
També visita el plató el mag Magic Pablo, que captiva el públic amb el seu espectacle 'Magia Kids, Gran Desafío' al Teatreneu. Combina màgia d'impacte, teatre i dansa amb una posada escena impressionant, i ha estat el més vist la darrera temporada a Catalunya.
El programa es manté lligat a l'actualitat amb les tertulianes de la setmana, la periodista i còmica Ana Polo, i les periodistes culturals Rita Roig, Paula Hergar i Agnès Batlle. Amb elles es fa un repàs dels concerts que s'esperen enguany, com els de Rosalia, Oques Grasses o Bad Bunny, de noves pel·lícules, com les d'Almodóvar o Coixet, i de novetats literàries. Aprofitant que és l'Any Gaudí, i que les entrades a la Sagrada Família estaran aquest 2026 al 50% per als barcelonins, es preguntaran si els residents han de tenir un accés més assequible a la cultura de la seva població. Rita Roig també ofereix, com cada setmana, una selecció de plans culturals imprescindibles.