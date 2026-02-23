Ousman Umar i Felipe Campos reflexionen sobre la importància dels referents, a 'Gent amb talent'
- Ousman Umar i Felipe Campos han esdevingut dos grans referents en l'emprenedoria social, treballen per impulsar canvis que ofereixin oportunitats als més vulnerables
- Dimarts 24 de febrer, a les 23:05h a La 2Cat, després de 'Gran Tonino'
'Gent amb talent' és un punt de trobada per al diàleg i la reflexió de La 2Cat en col·laboració amb la Fundació Princesa de Girona. Dirigit per Quique Quera vol fomentar l'intercanvi de coneixements i obrir noves perspectives sobre els grans desafiaments d'avui en dia.
Aquesta setmana a 'Gent amb talent', Ousman Umar i Felipe Campos mantenen una conversa íntima sobre els primers referents, els que es perden o ens deixen i sobre la importància de construir-ne d'altres que ens permetin avançar com a societat.
Aquest tercer capítol reuneix Ousman Umar i Felipe Campos, dos figures importants de l'emprenedoria social compromesos amb la justícia i la igualtat d'oportunitats. Umar aporta la mirada de qui va arribar a Espanya després d'un viatge extrem des de Ghana, mentre que Campos ho fa des de la seva trajectòria al Tercer Sector a L'Hospitalet de Llobregat, treballant per millorar la vida de les persones més vulnerables.
Umar és autor de 'Viaje al país de los blancos' i promou projectes de formació digital per a joves ghanesos a través de la Fundació NASCO Feeding Minds, amb l'objectiu que puguin construir el seu futur al seu país. Campos, vinculat al sector social des dels 18 anys, és president de Associació Itaca i actualment conseller delegat d'Aigües de Barcelona.
Aquesta conversa reflexiona sobre els primers referents, essencials en la construcció de la personalitat i dels valors que tenim com a individus i que marquen les nostres decisions vitals. També conversen sobre els referents familiars i els desconeguts, els que es perden o ens deixen, de la transformació dels referents al llarg de la vida i sobre la importància de construir-ne d'altres que ens permetin avançar com a societat. Una conversa íntima i propera sobre els pilars de la nostra vida.