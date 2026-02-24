La Audiencia de Valencia ordena abrir juicio oral contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de abusos

La Audiencia Provincial de Valencia ha dictado un auto por el cual ordena al Juzgado de Instrucción número 15 la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y otros nueve investigados. La resolución judicial responde al presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada, revocando así las decisiones previas de archivo.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la institución provincial subraya que el instructor no puede denegar la vista oral si los hechos presentan indicios razonables de ser "subsumibles en una conducta delictiva", tal como sostienen las acusaciones.

Giro procesal Esta decisión supone un vuelco en el itinerario judicial de la causa. El pasado mes de diciembre, el juzgado de instrucción había desestimado los recursos de las acusaciones populares, reafirmando el sobreseimiento provisional que beneficiaba a Oltra. Sin embargo, la sección cuarta de la Audiencia —que ya se había pronunciado a favor del procesamiento en ocasiones anteriores— ha corregido aquel criterio tras los recursos de apelación interpuestos por Vox, la asociación Gobierna-te y la particular María Teresa Tanco. El tribunal debía dirimir si existía materia penal suficiente para juzgar a la exdirigente de Compromís y a varios miembros de su equipo en la Conselleria de Igualdad. El foco se centra en la gestión de los informes y protocolos tras conocerse los abusos del exmarido de Oltra, quien ya fue condenado en firme por aquellos hechos. Condenado a cinco años de cárcel por abusar de una menor en un centro de acogida el exmarido de Oltra ANA MARTÍN PLAZA

Tesis de la defensa En sus alegaciones, la defensa de Mónica Oltra ha mantenido una postura de impugnación total hacia los recursos de las acusaciones, a las que acusa de "temeridad". La exvicepresidenta se apoyaba en el auto de sobreseimiento de abril de 2024 y en el criterio del Ministerio Fiscal, que hasta la fecha no ha apreciado "indicios de racionalidad" suficientes contra los acusados. Para los abogados de la exconsellera, la instrucción no ofrece "sólidas razones" para continuar el proceso y sostienen que las acusaciones han intentado introducir hechos nuevos o reformular el relato para forzar un escenario delictivo donde, a su juicio, no lo hay.