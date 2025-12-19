El juzgado vuelve a rechazar abrir juicio oral a Mónica Oltra en la causa del encubrimiento de los abusos de su exmarido

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia vuelve a rechazar la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta del Consell y exconsejera de Igualdad durante la etapa del Gobierno del Botànic, Mónica Oltra, por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

En un auto fechado el 18 de diciembre, la jueza desestima los recursos de reforma que interpusieron las acusaciones populares ejercidas por Gobierna-te y Vox contra la resolución previa de junio de 2025 en la que se denegó la apertura de juicio oral y se acordó el archivo provisional de la causa abierta contra Oltra --de cuya dimisión se cumplieron tres años el 21 de junio-- y varios de sus antiguos colaboradores.

La instructora coincide con el dictamen del fiscal a la hora de reiterarse en la fundamentación jurídica de la resolución recurrida. Entre otros aspectos, señala que "la tarea preeminente del juez en el trance procesal que contemplamos es la de examinar con rigor las acusaciones para evitar que ningún ciudadano se vea acusado ante un tribunal sin fundamento bastante para ello". Además, hace notar que "ninguna de las acusaciones ha precisado cuáles indicios individualizándolos para cada episodio fáctico y para cada acusado/a".