La vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha anunciado su dimisión este martes tras su imputación por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Dejará también su acta de diputada en Les Corts, ha anunciado entre lágrimas. La vicepresidenta ha asegurado que toma esta decisión porque "no quiere que se paren las políticas del Gobierno del Botànic" y ha considerado que su caso "pasará a la historia de la infamia".

"Me cuesta esta decisión porque ganan los malos. En este país cualquiera que haga políticas que no van a favor de los poderosos se lo van a cargar con denuncias falsas, con guerra sucia en los tribunales, con mentiras", ha asegurado, visiblemente emocionada.

Oltra lo ha anunciado en la sede de Compromís en Valencia, tras una reunión de la Ejecutiva del partido en la que no se esperaba su presencia. Pocos minutos después, ha comunicado su decisión en una rueda de prensa convocada por sorpresa. "He decidido presentar mi dimisión para no comprometer el proyecto de cambio que este país empezó en 2015", ha señalado.

“�� Mónica Oltra: "Estoy haciéndoles pública una dimisión provocada por una de las mayores infámias que se produce en este país"https://t.co/OXIRLzFzBS pic.twitter.com/b4XnlOxerR“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 21, 2022

"Me voy con la cara bien alta y los dientes apretados" "No quiero darle la coartada a nadie para poder decidir unilateralmente que Compromís no forme parte del Gobierno valenciano", ha añadido en referencia a su socio de Gobierno, el PSOE, y ha asegurado que se ha favorecido un ecosistema mediático favorable a su marcha. "Me voy con la cara bien alta y con los dientes apretados porque esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país. Que nadie se pregunte dentro de 20 años o dentro de 20 meses qué cojones ha pasado en este país". "Este país tiene un problema cuando se absuelven corruptos, cuando M. Rajoy no es un indicio y se encausan inocentes. Lo que más siento de esto y lo que querría evitar es que ninguna persona de este país piense que no es posible hacer políticas de izquierdas, que no es posible plantarle cara al poder", ha continuado. "Nos están fulminando uno a uno, con denuncias falsas y el día en que quieran reaccionar les habrán fulminado también a ustedes". 01.03 min La salida de Mónica Oltra del Consell deja tres puestos vacantes en Compromís Ha afirmado que no ha anunciado previamente su dimisión a Ximo Puig y que el president de la Generalitat se ha enterado en esa misma comparecencia. Ha pedido que no se paren las políticas del Botànic, el Gobierno de coalición con PSOE y Unidas Podemos en el que ha participado en su primera edición en 2015 y en su reedición en 2019.

El TSJCV sospecha que Oltra actuó para "proteger a su entonces pareja" Los hechos se han desencadenado desde que el pasado jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana citó a declarar a Oltra como investigada por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido. El Tribunal apreciaba "una serie de indicios plurales" que "hacen sospechar la posible existencia de un concierto" entre la aforada y diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada". Al día siguiente, la vicepresidenta rechazó dimitir y achacó su imputación a una "cacería de la extrema derecha". "Esta gente no puede ganar", afirmó, una idea en la que ha insistido en su rueda de prensa este martes. Ahora Oltra perderá su condición de aforada y la causa contra ella dejará de estar en el TSJCV para regresar a un juzgado ordinario, según han apuntado a EFE fuentes jurídicas. La fecha que el TSJCV había señalado para su declaración era el próximo 6 de julio, aunque lo previsible es que ahora el alto tribunal valenciano se dirija próximamente de nuevo a Les Corts para que acrediten que Oltra ha dejado el escaño y, en consecuencia, la condición de aforada.