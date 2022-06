La vicepresidenta de la Generalitat valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha rechazado este viernes dimitir tras su imputación por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada y ha afirmado que se trata de una "cacería de la extrema derecha". "Esta gente no puede ganar", ha afirmado.

En su primera comparecencia pública después de que el viernes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano anunciara que tendrá que declarar el 6 de julio en calidad de investigada y en medio de una gran expectación mediática, la vicepresidenta valenciana ha asegurado que su decisión de no dimitir es una "postura ética, estética y política, no es una postura personal". "Soy coherente y lo seguiré siendo", ha indicado Oltra,

Además, ha insistido en que no ha hablado sobre su imputación con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, porque no quiere "añadir presión" al mandatario regional, aunque se siente respaldada por el Consell.

También ha rechazado que su caso sea equiparable al del 'expresident' Francisco Camps, a quien ella misma exigió su dimisión. "Cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa", ha indicado Oltra, quien ha insistido en que ella ha actuado "con total transparencia y lealtad parlamentaria", dando todas las explicaciones posibles y desvinculando las imputaciones de las líneas éticas.

"No existe prueba directa"

La vicepresidenta valenciana se ha remitido a una frase del auto de imputación que asegura que "no existe prueba directa" contra ella y ha recordado que no es la primera vez que es imputada por el TSJV, ya que lo estuvo por defender el Cabanyal y el patrimonio histórico. "Mi trayectoria se basa en oponerme a las injusticias y defender a la gente que lo necesita", ha manifestado.

También se ha referido a las declaraciones de los 13 funcionarios de Igualdad y ha rechazado que los trabajadores estén mintiendo para salvarla. "Dijeron que no ha existido ninguna directriz, ni ninguna interferencia y que trabajaron de una manera objetiva, independiente y profesional", ha indicado Oltra, quien ha resaltado que a muchos "ni los conozco ni sé lo que votan ni si les caigo bien o mal".

La líder de Compromís ha insistido en que es víctima de "una cacería de la extrema derecha, esto no tiene nada que ver con la justicia" y ha advertido de que "esta gente no puede ganar, porque si me lo hacen a mí se lo pueden hacer a cualquiera". En ese sentido, ha leído mensajes en redes sociales del líder de España 2000, José Luis Roberto, y ha insistido en que no dimite para poder "defender la democracia contra el fascismo".

Oltra ha descartado referirse a si esta situación puede afectar a su participación en la candidatura impulsada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya que ha afirmado que no quiere hacer "partidismo desde la portavocía de Gobierno".

De cara a su declaración del 6 de julio, la vicepresidenta valenciana ha reconocido que no será algo "bonito", aunque cree que allí tendrá la "oportunidad" de explicarse por primera vez en un juzgado y que esto es "lo único que cambia" tras su imputación.

Tras conocer la decisión de Oltra de continuar en su cargo, los partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, han instado a Ximo Puig a destituir a la vicepresidenta del Consell "urgentemente" y de manera "fulminante" y a romper con Compromís como socio de Gobierno.