El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que impute a la vicepresidenta de la Generalitat valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por la actuación del departamento que dirige en un caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido.

Según ha informado el TSJCV, el juez ha acordado elevar este viernes exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, único órgano judicial capaz de imputar a Oltra por ser aforada.

En la resolución hecha pública este viernes, contra la que cabe recurso, y a la que ha tenido acceso RTVE, el instructor considera que no resulta ya posible "progresar en la investigación" sin que la vicepresidenta del Consell "sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las partes acusadoras y de defensa de las partes acusadas".

Oltra considera que "no hay ilegalidad"

No obstante, Oltra ha afirmado que no puede haber sentencia condenatoria porque "no hay ilegalidad, no hay ilícito ni hay indecencia".

Tras la decisión del tribunal, la vicepresidenta de la Generalitat ha negado lo ocurrido "rotundamente" y ha dicho que también "lo niegan los hechos". Además, considera que se trata de una querella de la extrema derecha, de Vox y de España 2000, y a su "estela" se apunta el PP porque "no le ha venido bien no seguir gobernando y saqueando la Comunidad Valenciana", ha apuntado.

Pese a la petición del Partido Popular, Oltra ha rechazado dimitir y considera que "el PP está rabioso porque estuvimos trabajando mucho para que se viera todo el desastre en corrupción, malversación y desvío de dinero de los valencianos, mientras no había dinero para dependencia, discapacidad o las familias".

En este contexto, ha querido recordar que la última vez que fue imputada fue debido a la querella "de un señor del PP -Rafael Blasco- que acabó en la cárcel por robar los fondos de cooperación".