El PP, Ciudadanos y Vox han considerado que es "una indecencia" y una "vergüenza" que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, siga en el cargo, puesto que la responsabilizan del abuso de su exmarido a una menor tutelada por su Conselleria. Los partidos del Botànic les han reprochado por su parte "ir de cacería" a ver si consiguen el "trofeo" que buscan desde hace siete años.

Así se han pronunciado este miércoles en el pleno de Les Corts, durante el debate de una iniciativa de Ciudadanos que pide que el president de la Generalitat, Ximo Puig, destituya a Oltra o le retire las competencias de menores tutelados por su "negligente actuación" respecto a los menores tutelados, y que se votará este jueves.

Durante la defensa de la propuesta, la diputada de Ciudadanos María Quiles ha indicado que Oltra "no es la culpable, pero es la responsable última" de que en un centro de menores de su Conselleria una niña de 14 años sufriera abusos sexuales por el entonces marido de la vicepresidenta, y ha añadido que quienes la mantienen en el cargo son "cómplices".

Quiles ha indicado que quienes voten contra el cese de Oltra apretarán "el botón de la vergüenza" y ha aseverado que no van a parar "un segundo" hasta que se aclare este asunto. "Me extraña y me duele que no se pongan del lado de la víctima; tendrán que votar con la nariz tapada", ha aseverado.

"Pido el mejor gesto por el feminismo: voten sí", ha indicado la diputada de Cs, quien ha acusado a Oltra de "mentir" en sede parlamentaria sobre este asunto y de culpabilizar a la justicia y a la oposición, y a los socios de gobierno del Botànic de "mirar hacia otro lado".

El "mayor escándalo" para el PP y Vox acusa a la izquierda de "tapar los abusos" La diputada del PP Elena Bastidas ha apoyado que Oltra sea apartada "por limpieza democrática", al considerar que es "una indecencia, una inmoralidad, una irresponsabilidad y una indignidad" que siga en el cargo pese a tener a trece cargos de su Conselleria imputados por este caso, "el mayor escándalo político de los últimos siete años". No obstante, ha considerado que Puig está "imposibilitado" para actuar, porque está "maniatado por su imputado hermano", y ha calificado de "vergonzante" la gestión de los menores tutelados de Oltra, cuyo "falso feminismo abochorna a muchas mujeres". La síndica de Vox, Ana Vega, ha indicado que este cese es una cuestión de "decencia y de ética"; ha acusado a la izquierda de "tapar" los abusos, y ha afirmado que "la cúpula de Igualdad está plagada de farsantes feministas capaces de truncar la vida de una niña inocente para mantener cinco minutos más en el poder" a Oltra.