Els millors programes d'aquest cap de setmana a La 2Cat
- Dissabte, 'Aquí parlem' convida Belén López, la retransmissió de l'Esquí de Muntanya dels Jocs Olímpics, i l'Álvaro Cervantes i la Bruna Cusí a 'Punts de vista'
- Diumenge, Sergio Marina visita 'Noms propis', 'Fes-me viral' descobreix el quadbol i 'Docu2' emet 'Pilar Aymerich, la mirada felina'
- Dissabte 20 i diumenge 21 de febrer a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
La 2Cat proposa, pel pròxim cap de setmana, una programació molt diversa per a tots els públics. Dissabte, 'Aquí parlem' entrevista la secretària general de CCOO Belén López, a les 13:30h es podrà seguir la prova d'Esquí de Muntanya dels Jocs Olímpics i, a 'Punts de vista', Álvaro Cervantes i Bruna Cusí. Diumenge, Sergio Marina visita 'Noms propis', a 'Fes-me viral' els concursants descobreixen el quadbol i a 'Docu2' el documental 'Pilar Aymerich, la mirada felina'.
Dissabte: Els Jocs Olímpics de Milano-Cortina i l'actualitat política i cultural
Lluís Falgàs, director i presentador d'Aquí parlem', compta amb Belén López, secretària general de CCOO de Catalunya i la primera dona que ocupa aquest càrrec en tota la història de l'organització. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en les incidències a la xarxa ferroviària.
12:35h a La 2Cat i a les 20:30 h al Canal 24 horas
L''Especial Cara a Barraca', amb la prova d'Esquí de muntanya per parelles mixta comptarà amb la participació d'Oriol Cardona fent parella amb la Ana Alonso. Es podrà veure de 13:30h a 14:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya, amb la narració de Patricia Mases i els comentaris tècnics de l'atleta Anna Comet.
13:30h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias rep els actors Bruna Cusí i Álvaro Cervantes, l'equip protagonista de la pel·lícula 'Balandrau' També visita el programa la cantant Maika Makovski, i els col·laboradors Rita Roig, Maria Nicolau i Victor Clarés.
14:35h a La 2Cat
Diumenge: Fotografia, esports i entrevistes
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Sergio Marina, terapeuta transpersonal, analista de la consciència i investigador dels estats expansius de consciència. Fa més de vint anys que acompanya persones en processos de creixement, dol i recerca de sentit.
14:50h a La 2Cat
En aquest capítol de 'Fes-me viral', la Nerea Sanfe acompanya als convidats a aprendre a dominar pilotes i escombres jugant al quadbol amb l'ajuda dels Eagles de Barcelona. Entre esquivades, llançaments i càmeres en acció, descobriran com convertir un esport minoritari en tot un espectacle visual.
18:00h a La 2Cat
'Docu2', el programa presentat per Alicia Gómez, emet el pròxim diumenge 'Pilar Aymerich, la mirada felina', un documental dedicat a la fotògrafa Pilar Aymerich. Un repàs de la seva vida, íntimament lligada a la seva trajectòria, perquè, com ella diu 'quan esculls aquesta professió, ets fotògrafa les 24 hores del dia'.
20:00h a La 2Cat