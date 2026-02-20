'Quadbol', aquest diumenge a 'Fes-me viral'
- La Nerea porta les parelles a descobrir el quadbol, l'esport amb escombres inspirat en Harry Potter
- Diumenge, 22 de febrer, a les 18:00h a La 2Cat
'Fes-me viral', és molt més que una competició, és un espai per la complicitat entre generacions i una prova que les xarxes socials també poden ser una eina poderosa per construir un món millor. El programa de Nerea Sanfe, diumenges a La 2Cat.
Aquest diumenge, a 'Fes-me viral', la Nerea Sanfe acompanya als convidats a aprendre a dominar pilotes i escombres jugant al quadbol amb l'ajuda dels Eagles de Barcelona. Entre esquivades, llançaments i càmeres en acció, descobriran com convertir un esport minoritari en tot un espectacle visual.
En aquest capítol, les dues parelles participants, l'Àlex amb la seva iaia Maria Teresa, i la Maria amb el seu avi Josep, s'endinsen en el món del quadbol per conèixer les seves regles i dinàmiques. Comptaran amb l'ajuda dels Eagles de Barcelona, l'únic equip actiu de quadbol a Catalunya, per aprendre a moure's amb agilitat entre pilotes i anells, tot mantenint l'equilibri sobre l'escombra.
Durant la prova, els participants hauran d'intentar encistellar mentre esquiven les pilotes dels contrincants, sense perdre de vista la càmera que documenta cada moment. La finalitat és donar visibilitat a aquest esport inclusiu i innovador, amb l'objectiu que més persones s'animin a practicar-lo i es puguin formar nous equips per a la creació d'una lliga catalana.