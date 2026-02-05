La 2Cat estrena 'Fes-me viral', el programa de Nerea Sanfe
- Dues parelles formades per avis i nets hauran de competir per crear el vídeo més viral a les xarxes socials
- Estrena diumenge, 8 de febrer, a les 18:00 h a La 2Cat
'Fes-me viral', és molt més que un competició, és un espai per la complicitat entre generacions i una prova que les xarxes socials també poden ser una eina poderosa per construir un món millor. El programa de Nerea Sanfe, diumenges a La 2Cat.
La 2Cat estrena diumenge 'Fes-me viral', el nou programa de la comunicadora Nerea Sanfe. Un concurs fresc i intergeneracional en què dues parelles formades per avis i nets competeixen per crear el vídeo més viral d’un esdeveniment cultural. Una proposta que combina entreteniment, xarxes socials i tecnologia amb la transmissió de valors i la complicitat entre generacions. El programa mostra com la creativitat i la connexió emocional poden superar la bretxa digital i generar moments únics i divertits.
Primer capítol: santuari La Vedruna
Aquest diumenge, a 'Fes-me viral', la Nerea Sanfe visita La Vedruna, refugi únic per a conills abandonats a Catalunya. Allà el Berti i la seva iaia Anita, i l’Abril i l’Ava donaran veu a la problemática de l'abandonament d'aquests animals a través de la missió de fer viral la protectora.
Després del gos i del gat, el conill és el tercer animal de companyia més abandonat i del que menys se’n parla. Per això, en aquest capítol la Nerea visita el santuari La Vedruna. Situat al Baix Llobregat, es tracta d’una protectora centrada a acollir i ajudar conills perquè tinguin una segona oportunitat.
Els protagonistes del capítol són dues parelles disposades a donar veu a la problemàtica de l'abandonament dels conills: el Berti i la seva iaia Anita, i l’Abril i l’Ava. Tots quatre tenen una doble missió: fer viral aquest espai i ajudar les voluntàries a tenir cura de les instal·lacions. Amb una escombra a una mà, i un mòbil a l’altra, coneixeran algunes de les històries dels 70 conills que hi viuen i descobriran la realitat de l’abandonament massiu d’aquesta espècie. Preparats per la competició més bestial?
'Fes-me viral', és molt més que una competició, és un espai per la complicitat entre generacions i una prova que les xarxes socials també poden ser una eina poderosa per construir un món millor. El programa de Nerea Sanfe, diumenges a La 2Cat.