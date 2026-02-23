RNE estrena a Barcelona la seva nova Ficció Sonora: 'Remando al viento', homenatge a Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026
- Per primera vegada, l'Acadèmia de Cinema i Ràdio Nacional d'Espanya col·laboren en la producció d'una Ficció Sonora
- Amb les veus de Nathalie Poza, Miki Esparbé, Fernando Cayo, Marian Álvarez i Víctor Clavijo
- El dijous, 26 de febrer, a les 19:00 hores al Palau de la Música de Barcelona i en directe a Radio 3 i RTVE Play
- El públic pot reservar entrades al web del Palau de la Música
RNE, en col·laboració amb l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques, estrenarà 'Remando al viento', nova Ficció Sonora amb la qual homenatgen el Goya d'Honor d'enguany Gonzalo Suárez. Es tracta d'una experiència única inspirada en una de les versions preliminars del guió cinematogràfic d'una de la seva pel·lícula, que es representarà en viu el dijous, 26 de febrer, a les 19:00 hores al Palau de la Música de Barcelona i s'emetrà en directe a Radio 3 i RTVE Play.
Homenatge de RNE i l'Acadèmia de Cinema a Gonzalo Suárez
La pel·lícula 'Remando al viento' es va estrenar el 1988. Va ser un èxit de crítica i públic i Gonzalo Suárez va rebre el Goya a la millor direcció. Ara, dos dies abans de la 40a edició dels Premis Goya i que Suárez sigui reconegut amb el Goya d'Honor, Radio Nacional de España i l'Acadèmia de Cinema li reten tribut a través d'aquesta Ficció Sonora.
La representació comptarà amb les veus de Nathalie Poza (Mary Shelley), Miki Esparbé (Percy B. Shelley), Fernando Cayo (Lord Byron), Marian Álvarez (Claire Goodwin) i Víctor Clavijo (Polidori), sota la direcció de Benigno Moreno, amb realització sonora de Mayca Aguilera i adaptació d'Alfonso Latorre.
El públic que vulgui viure l'experiència al Palau de la Música pot reservar entrades a l'apartat el web del Palau de la Música
'Remando al viento'
El 1818, Mary Wollstonecraft Shelley va publicar una de les més grans novel·les de la literatura contemporània, 'Frankenstein'. Però, i si va crear alguna cosa més? I si també va donar vida, només amb la seva imaginació, a una Criatura que va executar els seus més foscos presagis?
Aquesta és la premissa de la qual va partir Gonzalo Suárez a la seva pel·lícula 'Remando al viento', amb un repartiment encapçalat per uns gairebé debutants Hugh Grant i Elizabeth Hurley, acompanyats pels espanyols José Luis Gómez i José María Pou.
En aquest món imaginat per Gonzalo Suárez, assistim a la famosa reunió d'aquells joves romàntics a Villa Diodati, la mansió de Lord Byron a la vora del llac Lemán, on van sorgir 'El vampiro' i 'Frankenstein' i on es va forjar una amistat que, anys després, es veuria trencada per sengles tragèdies personals: el suïcidi de Polidori, el naufragi del vaixell en què navegava Percy B. Shelley i la sobtada i inesperada mort de Lord Byron a Grècia.