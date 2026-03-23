David Uclés i Rodrigo Cuevas visiten a Sílvia Abril, a 'I ara què?'
- La casa de la Sílvia rep la visita de l'escriptor David Uclés. Entre riures i anècdotes, s'hi suma el músic Rodrigo Cuevas
- Dimarts 24 de març a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.
Aquest dimarts, a 'I ara què?' la Sílvia Abril rep la visita inesperada de l'escriptor David Uclés. Parlen de la seva relació amb la premsa i d'una infantesa amb bullying, entre altres qüestions. Rodrigo Cuevas s'hi suma per revelar com es van conèixer.
L'escriptor entra per la porta amb un record sota el braç: ser l'únic convidat de la temporada en enviar un àudio a la Sílvia i rebentar-li la sorpresa. Sota aquesta premissa comença un dels programes més esbojarrats d'I ara què'.
El convidat David Uclés juga per tota la casa i la química entre tots dos és total. Entre riures, escriptor i actriu parlen de les taquicàrdies que viu Uclés amb la premsa, d'una infantesa plena d'assetjament escolar i de com, al poble del costat on va néixer, han posat una placa commemorativa, que coincideix on l'escriptor va perdre la virginitat.
A la festa s'hi suma el músic Rodrigo Cuevas per desvetllar com es van conèixer i explicar que, aquella mateixa nit, l'escriptor volia alguna cosa més que sopar amb ell. El programa acaba com es mereix, amb tothom cantant i rient.